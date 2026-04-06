Murió Majid Khademi, el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, tras un ataque de EE.UU e Israel

TEHERÁN (AFP).- Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron el lunes al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi, según confirmaron tanto autoridades israelíes como el propio cuerpo militar iraní.

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que Khademi “trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo” y que era responsable de tareas de vigilancia interna en el marco de la represión a las protestas. “Era uno de los comandantes de mayor rango y contaba con amplia experiencia” , indicaron en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria también confirmó la muerte a través de su canal de Telegram: “El general Majid Khademi, el poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista (...) hoy al amanecer”.

Benjamín Netanyahu , el primer ministro de Israel, se refirió a la muerte de Khademi, de quien dijo que “solo asumió el cargo después de que su predecesor fuera eliminado”, en su cuenta de X: “ Otro brazo central del régimen terrorista iraní fue desmantelado . Además, eliminamos a Athar Bakri, comandante de la Sección 840 de la Fuerza Quds, responsable de ataques contra judíos e israelíes en todo el mundo. Quienes trabajan para asesinar a nuestros ciudadanos, quienes dirigen el terror contra el Estado de Israel, quienes construyen el eje del mal iraní, su sangre recaerá sobre sus cabezas”.

En paralelo, Irán lanzó este lunes por la madrugada nuevos ataques contra Israel y países del Golfo y advirtió sobre represalias “devastadoras” si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles . El viceministro de Relaciones Exteriores, K azem Gharibabadi , denunció posibles “crímenes de guerra”.

A más de un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, Teherán volvió a disparar misiles y drones contra Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. En Haifa, en el norte de Israel, bomberos reportaron el hallazgo de dos personas muertas bajo los escombros de un edificio alcanzado por un misil iraní.

En la capital iraní , en tanto, u na instalación de gas resultó dañada por un ataque , lo que privó de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib. La universidad adyacente también sufrió daños. Según los medios iraníes, también se produjeron varios ataques en barrios residenciales de Teherán, donde ocho hospitales tuvieron que ser evacuados. Y en Qom, en el centro del país, cinco personas murieron en un ataque contra un barrio residencial, indicó la agencia Tasnim.

El mando militar iraní advirtió que, si continúan los ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de su ofensiva “serán mucho más devastadoras”.

El conflicto, desencadenado este 28 de febrero tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, no muestra signos de desescalada, con ataques a diario y amenazas constantes de ambas partes. “Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!” , escribió este domingo Trump en su plataforma Truth Social, y fijó para el miércoles un nuevo ultimátum para que reabra el estrecho de Ormuz .

El estrecho de Ormuz, que se volvió un trofeo de batalla, es crucial para el transporte de hidrocarburos y su cierre, que tuvo lugar desde que empezó la guerra, disparó el precio del petróleo y puso en jaque la economía mundial .

Sin embargo, la fuerza naval de los Guardianes de la Revolución afirmó el lunes que está preparando un “nuevo orden” en el Golfo Pérsico y que las condiciones en ese paso “nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel” .

Fuente: La Nación