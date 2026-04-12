Muerte de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia: se conoce una pericia clave y podrían quedar detenidos la madre y el padrastro

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López podría tener avances significativos en las próximas horas. Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que se prevé avanzar con las detenciones de Mariela Altamirano y Maicol González.

Según trascendió, ambos están hospedados en un hotel de Comodoro Rivadavia bajo custodia policial y serían los únicos apuntados por la muerte del menor de cuatro años.

Facundo Oribones, el fiscal de la causa, en la conferencia que brindó el viernes confirmó que el niño presentaba "lesiones intracraneales" que se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del niño" . Según lo que informaron en aquel momento, es que las lesiones serían recientes. "Los golpes como máximo serian de hace diez días atrás", explicaron.

"Estamos esperando el informe preliminar de la autopsia, todo indica que va a estar este domingo , ya lo reclamamos en reiteradas oportunidades. Si sale como creemos, sumado a las entrevistas que hay, van a salir pedidos de detención ", explica una fuente judicial a este medio.

Y agregó que la presunción que tienen es que el informe seguramente arroje resultados compatibles con un edema de carácter no accidental , sino provocado por un hecho violento en el que apuntarían contra el padrastro. "Vamos por ese camino", explicaron.

Los estudios histopatológicos se realizan en un laboratorio que pertenece al Ministerio Público Fiscal y le están dando p rioridad absoluta .

Además del informe, también indagaron dentro del entorno de las familias, vecinos y allegados y los testimonios van en la misma dirección. "Las entrevistas dieron indicios de mala justificación por parte del padrastro, como haber dicho el hijo de mi pareja se golpeó en tal lugar ".

Por otra parte, el abogado Roberto Castillo que representa al papá biológico de Ángel habló con Clarín y dijo que pidió la imputación y detención de Mariela Altamirano y Maicol González . Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que todavía no tienen ningún abogado designado por la familia. "No hay nadie presentado en legajo".

Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González, dieron su versión de los hechos en un video grabado por los vecinos que querían saber qué pasó con el nene de cuatro años. Ambos se defienden de las críticas y acusaciones que circulan.

"La médica dijo que Ángel no tenía nada. No tenía golpes, no tenía signos de violencia” , explicaron en la grabación.

Y agregaron: “Habló el médico pediatra y el director diciendo que el chico no sufrió violencia y la gente sigue metiendo cizaña”.

“Nos están escrachando en todos lados. Ahora miran los vecinos, salen y se llena. Todos miran y salen a chusmear. El otro día salimos a la madrugada pidiendo ayuda porque el bebe se nos moría en los brazos y nadie salió. Son terribles hijos de puta, golpeamos puerta por puerta a la gente que tiene auto. Nadie salió, el nene se nos desmayó durmiendo”, dijo Maicol.

A su lado, Altamirano explica que a Ángel “le agarró un paro cardíaco”. La madre asegura en el video que nadie sabía la causa que desencadenó el cuadro: “No se le encuentra el motivo de lo que lo llevó a entrar en paro cardíaco”.

Y agregó: “Al tener el desmayo entró en paro cardio respiratorio y no le llegaba oxigeno al cerebro. Entonces, se le hizo una inflamación en la cabeza”.

Comodoro Rivadavia. Enviada espacial.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín