Motoasado Madariaga: confirman a Bersuit y Prisma para una edición especial por los 10 años mientras negocian por Virus o Javier Calamaro

MADARIAGA





El Motoasado de General Madariaga ya empieza a tomar forma y promete una edición histórica. En el marco de los 10 años del evento, uno de sus organizadores, Ricardo Montenegro, confirmó parte de la grilla artística y anticipó que habrá shows de gran nivel entre el 2 y el 4 de octubre.





La gran novedad es que el viernes 2 de octubre estará presente Bersuit, una de las bandas más convocantes del rock en el país, en lo que será el espectáculo central de la jornada inicial. Para el sábado 3, en tanto, ya está confirmada la banda Prisma, que también formará parte de una programación que apunta a elevar la vara del evento.





Montenegro, al hablar en Radio Tuyú, explicó que esta edición tiene un valor especial por tratarse del décimo aniversario desde el inicio del Motoasado en 2016. Si bien en cantidad de ediciones concretadas no coincide exactamente con los años calendario, destacó que “siempre se computa desde el inicio, como en cualquier evento”, por lo que decidieron apostar a una propuesta más ambiciosa.





En ese sentido, remarcó que el objetivo es ofrecer algo diferente sin perder la esencia que caracteriza al encuentro. “Tenemos que presentar algo importante”, sostuvo, al tiempo que reconoció que, pese a las dificultades de la edición anterior por cuestiones climáticas, el balance fue positivo y el público acompañó.





En cuanto a la organización, se adelantó que el evento abrirá el viernes con una jornada especial que, a diferencia del resto, tendrá una entrada paga. La compra anticipada costará $20.000 y en la puerta del predio de la Fiesta del Gaucho saldrá $30.000. Esto se debe a los altos costos de contratación de artistas de primer nivel. Sin embargo, quienes ya hayan adquirido la rifa del Motoasado podrán ingresar sin costo adicional.





El sábado y domingo, como es tradición, el acceso seguirá siendo libre y gratuito. Durante el sábado se desarrollarán las actividades habituales, con apertura del predio desde la mañana, juegos, espectáculos, paseo gastronómico, y la clásica caravana de motos por la ciudad, que se realizará por la tarde.





Además, Montenegro adelantó que se está trabajando para sumar otra banda de renombre para el sábado, que podría ser Virus o Javier Calamaro, aunque aclaró que aún no hay confirmación definitiva y que la grilla podría tener modificaciones.





Otro dato destacado es la gran expectativa que ya genera el evento: según indicó el organizador, hay una fuerte repercusión en redes sociales y una importante demanda tanto de público como de puestos gastronómicos, con decenas de inscriptos y lista de espera.





Finalmente, subrayó que el desafío es seguir creciendo sin perder la identidad del Motoasado: un evento popular, pensado para los amantes de las motos y abierto a toda la comunidad, que combina música, encuentro y tradición.