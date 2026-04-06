Milei encabeza la reunión de Gabinete en señal de apoyo a Adorni

El presidente Javier Milei encabeza hoy una reunión de gabinete en la Casa Rosada. Inicialmente trascendió que sería el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien lo haría, pero luego quedó en manos del jefe del Estado.

El cónclave se da en medio de la avanzada judicial por las revelaciones sobre el patrimonio y los viajes de Adorni. La investigación judicial avanzó este lunes con una nueva batería de medidas .

La reunión de gabinete comenzó pasadas las 12. A las 14, Adorni tendrá la primera de las tres reuniones que acordó con el Presidente el pasado miércoles en Olivos. Será con la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva . En tanto que mañana y pasado se verá de forma bilateral con los responsables de Salud, Mario Lugones y de Defensa, Carlos Presti .

Con este nuevo encuentro de Gabinete, después de que en las dos últimas semanas hubo encuentros de la mesa política y otra serie de reuniones bilaterales de Adorni con ministros, el Gobierno busca retomar el control de la agenda después de semanas en que quedó tomada por las revelaciones alrededor del jefe de Gabinete.

Desde el comienzo de las noticias que lo dejaron en el centro de la escena, Adorni cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei . Ambos lo respaldaron no solo en la intimidad si no también a través de las redes sociales y con diferentes gestos públicos. El último de ellos fue el pasado jueves, en el acto en conmemoración por Malvinas, donde ambos le dieron largos abrazos, en medio de las miradas generales.

Ese mismo día trascendió la convocatoria a la nueva reunión de Gabinete, por la que se cree que podría llegar a pasar el propio mandatario.

En el encuentro de hoy participan la secretaria general de Presidencia; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem ; la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich y el Gabinete en pleno: Carlos Presti , de Defensa; Mario Lugones de Salud; Alejandra Monteoliva de Seguridad; Sandra Pettovello de Capital Humano; Luis Caputo , de Economía; Juan Bautista Mahiques de Justicia; Diego Santilli de Interior, Federico Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado y Pablo Quirno de Relaciones Exteriores. También el asesor Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal .

Adorni quedó en el centro de las polémicas luego de una escalada de revelaciones que comenzó la primera semana de marzo, cuando se conoció que Angeletti integró el vuelo presidencial a Nueva York.

Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Punta del Este, mientras que LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua , de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado” . No explican por qué no adelanta esa presentación ni ofrecen comprobantes de los gastos bajo sospecha. Ante la repregunta de este medio sobre por qué no se presenta la declaración jurada, cerca del funcionario insistieron: “Porque el plazo vence el 31 de mayo” .

El pasado 25 de marzo, Adorni dio una conferencia en la que se refirió a las polémicas que lo salpican, pero declinó de dar explicaciones amparándose en que hay una investigación judicial en curso. El funcionario quedó en el centro de la polémica y de una investigación judicial , en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que este lunes sumó una nueva batería de medidas para intentar esclarecer la situación.

Además, para este miércoles está prevista la declaración testimonial de la escribana que intervino en la escritura del departamento de Adorni en Caballito. Fue luego de que LA NACION revelara que dos mujeres que aparecían como titulares del departamento figuran también como las prestamistas de una hipoteca de 200.000 dólares para Adorni y su mujer, Bettina Angeletti.

Fuente: La Nación