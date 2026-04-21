Milei confirmó el envío de la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye Ficha Limpia

Desde su periplo en Israel, donde participó en la celebración de un nuevo aniversario del país hebreo, Javier Milei comunicó que este miércoles enviará al Congreso la reforma electoral que incluirá, quizá para seducir a los sectores "aliados" hoy díscolos por los avatares judiciales de Manuel Adorni , el denostado proyecto de " Ficha Limpia ", además de la eliminación de las PASO .

"Se acabó la impunidad, se acabó la joda" , afirmó el Presidente en su mensaje publicado en su cuenta X. Si bien el Gobierno pretende con esta enmienda plantear la eliminación de las PASO, y la modificación del financiamiento de las campañas electorales , también busca cambiar el jefe de la conversación pública. En las últimas semanas no puede salir de la encerrona por la suba de la inflación, la investigación judicial en torno al patrimonio del jefe de gabinete y los créditos hipotecarios que altos funcionarios obtuvieron en el Banco Nación.

Tal como publicó Clarín , el Ejecutivo no tenía asegurado los votos en el Parlamento para eliminar las elecciones primarias por el denominado "costo Adorni", esto es, la distancia que trazaron sectores aliados al ver vulnerado el discurso anti casta del oficialismo y por el impacto que tuvo el caso en la sociedad. Por ejemplo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló de “mantener” las primarias y en el bloque macrista en Diputados avisaron que no prestarán los votos para abrir esa discusión.

Pero ahora el Ejecutivo apuesta a "ablandar" a los representantes del PRO con un proyecto muy caro a sus sentimientos: Ficha Limpia , que prohíbe ser candidatos a los condenados en segunda instancia por casos por corrupción. Paradójicamente, dirigentes del partido amarillo, como Silvia Lospennato, habían acusado a los libertarios en mayo de 2025 de haber entablado un supuesto "pacto de impunidad" con el kirchnerismo por haber dejado caer en el Parlamento la discusión de dicho proyecto.

Como sea, Milei volvió a machacar este martes con el tema en un posteo en X: "Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos Afuera para siempre. Se acabo la impunidad. Se acabo la joda. Viva la Libertad Carajo!!!". El mandatario regresará a Buenos Aires este miércoles a las 10 a bordo del ARG-01.

En 2025 el Gobierno logró suspender las primarias, pero con la reforma política en la que trabajó Santilli y funcionarios que orbitan alrededor de Santiago Caputo, ahora se propone lisa y llanamente su eliminación.

La supresión de las primarias también es impulsada por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, operadores políticos de Karina Milei como forma de evitar un eventual empoderamiento de la oposición en 2027 cuando Milei busque su reelección. La enmienda es resistida por el kirchnerismo y el grueso del peronismo, que quiere la herramienta para concretar un gran polo anti Milei, con dirigentes como Miguel Pichetto o Emilio Monzó.

Habrá que esperar a si esta vez los bloques aliados se suman a la reforma política que propone el Ejecutivo. Cuando el Gobierno zigzagueó con su apoyo a Ficha Limpia, entre 2024 y principios de 2025, el PRO confió en la iniciativa pero luego dio un portazo cuando percibió la falta de respaldo a la iniciativa por parte de los delegados de los hermanos Milei.

El propio oficialismo viene sumido en una interna casualmente vinculada a la estrategia electoral. Los tuiteros de Santiago Caputo y dirigentes más afincados en el purismo ideológico cuestionan la conducción de LLA y al titular de la delegación bonaerense, Sebastián Pareja, en particular.

El Ejecutivo no sólo pretende cambiar el eje de la agenda pública sino intentar ordenar la propia discusión interna. Lo que queda claro es que, más allá de los fuegos de artificios de las redes sociales, difícilmente el Presidente le quite a su hermana la potestad para orientar el rumbo del partido con el que triunfó en las legislativas del 26 de octubre.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín