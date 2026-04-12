Mendoza: un hombre usó un machete para defenderse de un robo y fue asesinado a tiros por cinco delincuentes

Un hombre de 40 años intentó defenderse de un robo y fue asesinado a tiros por un grupo de delincuentes. El brutal episodio ocurrió el sábado a la madrugada en Guaymallén, provincia de Mendoza .

La secuencia comenzó alrededor de las 00:10, cuando la víctima, identificada como Germán David Di Giovambattista salió a la puerta de su casa (donde estaba su esposa y su hija) tras escuchar ruidos extraños.

En ese momento, cinco ladrones lo abordaron a punta de pistola exigiéndole que les entregara su motocicleta. Por esa razón, el hombre agarró un machete y se enfrentó a los agresores , quienes terminaron disparándole en el pecho durante un forcejeo antes de escapar.

El hombre fue asistido por dos mujeres que circulaban en un auto por la zona y lo vieron gravemente herido en el piso. Al mismo tiempo, otra persona se acercó a la comisaría local a notificar lo que había ocurrido en la calle Mathus Hoyos al 4400 .

Sin embargo, cuando se desplegó el operativo policial y llegó una ambulancia, constataron que Di Giovambattista había muerto en el lugar dado que la bala le impactó en el corazón , según informó El Sol de Mendoza .

Por orden de la fiscalía interviniente, se relevaron las cámaras de seguridad de la zona ya que habrían captado el momento del ataque . Asimismo, varios testigos declararon haber visto un auto gris oscuro yendo a toda velocidad luego de que la víctima cayera tendida al piso.

Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados y permanecen prófugos , por lo que la Justicia ya comenzó con las medidas correspondientes en la investigación.

Fuente: TN