Más misterio: afirman que The Rolling Stones lanzará un nuevo álbum

Jugar al misterio y muy dosificado. Un capítulo más sumó la banda inglesa The Rolling Stones cuando el diario inglés The Times publicó que hoy lanzarán el single “Rough and Twisted”. La noticia se conoce en momentos en que se especulaba que este sábado la agrupación comunicaría la fecha de una nueva gira y la publicación de otro álbum.

El medio inglés afirmó haber escuchado el tema, en el que Mick Jagger canta sobre conducir “por un camino accidentado y sinuoso hasta Puerto Rico, donde la marea sube y baja y uno siente que algo sexual podría estar sucediendo en el camino”.

También The Times afirma que comienza con un riff de blues eléctrico que recuerda a “Start Me Up”. De acuerdo con ese medio, el single se lanzará como una edición exclusiva en vinilo de etiqueta blanca a partir de este sábado 11 de abril.

“Me llevaste a un pueblo lleno de moscas en medio de la nada / El olor era acre y tóxico / No podía respirar el aire”, The Times cita la letra de la canción. También se ha confirmado que este nuevo tema es el primer sencillo de un álbum de los Rolling Stones aún sin título.

Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial de la noticia.

Con lo que se conoció hoy la agrupacion no pone fin a un misterio que surgió a principios de la última semana sino desde finales de 2025, cuando se puso en duda el estado de salud de Keith Richards para emprender una gira de conciertos. Ya en ese momento, también se hablaba de que la banda de Jagger, Richards y Ron Wood planeaba la salida un nuevo álbum, durante el primer semestre de 2026. Y el estreno de un primer tema de anticipo puede ser un buen primer plato, especialmente ante la sospecha de que este estreno sea la última producción de estudio que la banda vaya a ofrecer.

Lo divertido, en toda la previa, han sido las especulaciones. Más allá de su veracidad, ponerse a escarbar como en capítulo de Sherlock Holmes en los detalles de la banda para conectar con acciones de marketing de la última semana ha tenido entretenidos tanto a periodistas especializados como a los fans del grupo. The Sun , que es un medio que se ubicó a la vanguardia de los acontecimientos de la banda, anticipó a mediados de la última semana que el grupo lanzaría el tema “Mr Charm”, como mascarón de proa de su nueva nave musical, esa que sirve de excusa para devolver a Jagger y Cía, a los escenarios. Porque no hay que olvidar que en la agenda mundial Stone las últimas actuaciones registradas son me julio de 2024.

Por otro lado, a los que los expertos en papiros pudieron (o quisieron) interpretar de lo publicado en la página oficial del grupo, se sumaron otras acciones referidas a estas dos palabras: The Cockroaches. ¿Por qué? Porque hubo acciones publicitarias referidas a esto en el Reino Unido y porque no faltaron quieres aportaron datos que linkearon estos mismo a la historia stone. “¿Quiénes son The Cockroaches? ¿Los Rolling Stones van a lanzar música nueva o a dar un concierto sorpresa?“. Con este título el añoso medio especializado NM E ponía la lupa en este tema, con un artículo publicado el 1° de abril pasado.

La publicación refería a la especulación que surgía a raíz de una nueva serie de carteles que habían aparecido, los cuales simplemente decía “The Cockroaches” junto con un código QR. Al escanearlo se accedía a la página web thecockroaches.com , que mostraba una habitación con estética setentosa. Un póster de los Cockroaches, un reloj que indicaba la misteriosa fecha del 11 de abril, tickets de conciertos, vinilos, púas de guitarras y poco más.

“Como señaló el periodista y locutor Matt Everitt , el nombre parece ser uno que los gigantes del rock han adoptado en el pasado como seudónimo -escribieron en NME-. A principios de los 80, dieron un concierto secreto bajo el alias de Blue Sunday And The Cockroaches. ‘Podría estar cayendo en una elaborada broma del Día de los Inocentes, o podría haberme adentrado en un laberinto de leyendas ocultas de los Stones, pero esto parece ser algún tipo de anuncio críptico de @therollingstones, ¿no?’, escribió en su publicación, compartiendo también imágenes de las páginas.

La teoría podía envalentonar a más de uno ya que las referencias a su pasado están, curiosamente, cada vez más presentes en la actualidad de la banda. De hecho, el “modus operandi” de su último álbum publicado, en 2023, también daba la posibilidad de seguir pistas.

A las 10.30 del 6 de septiembre de 2023, con el teatro Hackney Empire como contexto, ubicado en Mare Street, en el distrito londinense de Hackney, anunciaron la salida del álbum Hackney Diamonds , en un especial conducido por el popular presentador estadounidense Jimmy Fallon.

Ese día dijeron que el disco completo se conocería el 20 de octubre y que tenían una canción para adelantar. Fue “Angry”, cuyo video estuvo protagonizado por la actriz, de las series Euphoria y The White Lotus , Sydney Sweeney. Dicho sea de paso, la ascendente carrera de la actriz tomó un ritmo mucho más vertiginoso desde entonces.

“El nombre del disco surgió de decir en voz alta palabras como hit and run , como agarrar y romper, y se nos ocurrió Hackney Diamonds , que es una combinación de ambas expresiones. A fin de cuentas, somos una banda de Londres”, dijo un animado Jagger ante la fervorosa audiencia que se encontraba en el teatro y los millones que estaban viendo la transmisión.

En cuanto a toda la previa de este nuevo proyecto que acaba de dar su puntapié inicial, los rumores que comenzaron a circular a finales de 2025 respondían a una lógica. Se publicaron titulares del estilo: “los Rolling Stones cancelan su próxima gira”. En realidad, no se podía cancelar lo que nunca había sido programado. Lo curioso (o más bien sospechoso) era que, con un álbum en marcha que podría estar en 2026, llamaba la atención que el grupo no abriera su agenda de conciertos. Especialmente si se tenía en cuenta que el ultimo tramo de su tour había sido a mediados de 2024. Fue entonces que algunos medios británicos comenzaron a referirse a la salud de Keith Richards y a la imposibilidad de que el grupo pudiera hacer largas giras de concierto. La artritis que padece parecía ser la responsable del largo silencio stone.

Por supuesto que, puertas afuera, se especuló con distintas variantes para atacar el problema, no el clínico sino el problema “musical” de no poder salir a la ruta y emprender un largo tour. A mediados de enero pasado el Daily Mail publicó una información que sorprendió a los fans. Según datos recogidos por la editora Alison Boshoff , la banda estaba evaluando en ese momento la posibilidad de ciclos de actuaciones cortos y su pronóstico mostraba tres escenarios posibles: uno en el Reino Unido, otro en Estados Unidos y otra en la Argentina, “donde cuentan con una enorme y ávida base de fans”, aclaraba en su nota.

Fuente: La Nación