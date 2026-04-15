Más de 250 mm de lluvia, calles inundadas y clases suspendidas por un fuerte temporal en Santa Fe

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó en las últimas 24 horas a la provincia de Santa Fe, especialmente en su sector norte. En las ciudades de Reconquista y Avellaneda se produjeron los principales problemas, con calles inundadas, después de que cayeran más de 250 milímetros de agua.

Desde Protección Civil explicaron que debido a la gran cantidad de precipitaciones se superó cualquier capacidad de drenaje y por eso este miércoles se vieron calles, viviendas y autos inundados.

En cuanto a los evacuados, se habilitaron siete centros para asistencia y la Junta Local de Protección Civil de Reconquista decidió suspender las clases para preservar la integridad física de los vecinos.

Además de Reconquista, otras cuatro ciudades santafesinas no dictaron clases este miércoles. Una de ellas fue San Cristóbal , donde se esperaba que reabriera la escuela donde un alumno mató a un compañero con una escopeta.

Si bien la intensidad de la lluvia bajó en las ciudades más afectadas, se espera que el mal tiempo continúe hasta mañana y las condiciones mejorarían por la tarde, según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La zona sur de la provincia también continuará durante toda la jornada con alerta amarilla por lluvias y alta humedad.

Las zonas más afectadas son Reconquista, Avellaneda y comunas de Vera y General Obligado, con registros de hasta 250 mm. Hay 20 familias evacuadas y asistencia en marcha con recursos, salud y acompañamiento.

Fuente: Clarín