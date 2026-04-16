MADARIAGA: Se olvidó la tarjeta en el cajero y le hicieron extracciones y gastos por $180.000

MADARIAGA

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 8.30 en el sector de cajeros del Banco Nación, ubicado en la intersección de Avellaneda y Belgrano. Según consta en la denuncia a la que accedió CNM, la víctima se encontraba realizando una operación para obtener comprobantes de saldo y haberes, y al retirarse del lugar no advirtió que había dejado la tarjeta colocada en el cajero.





Al llegar a la puerta de ingreso del banco notó la situación y regresó de inmediato, donde se encontró con un hombre en el sector. Al solicitarle la devolución del plástico, este lo negó y se retiró rápidamente del lugar.





Minutos después, al verificar los movimientos de su cuenta bancaria, constató que a las 8.42 se había realizado una extracción de 100 mil pesos en el mismo cajero automático. Posteriormente, se registraron compras a las 9.53 por $26.900 en un supermercado de la zona de Alem y Perú, y a las 10.31 por $52.000 en otro comercio ubicado en Martínez Guerrero y Maistegui.





En total, el perjuicio económico ronda los 180 mil pesos.





La víctima aportó a la investigación una descripción del sospechoso luego de recorrer los comercios en donde hicieron compras. Asimismo, indicó que en la zona existen cámaras de seguridad privadas y municipales que podrían resultar clave para esclarecer el hecho.





La causa se encuentra en etapa investigativa, mientras se analizan los registros fílmicos y los movimientos realizados con la tarjeta sustraída.



