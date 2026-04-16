MADARIAGA: finalizaron los desagües pluviales en el Parque Industrial y avanza la Sala Apícola

MADARIAGA

El Parque Industrial de General Madariaga continúa consolidándose como un eje clave para el desarrollo productivo local, con la finalización de una obra de infraestructura fundamental y el avance de nuevos proyectos.





En las últimas horas, autoridades municipales y provinciales firmaron el acta final que certifica la culminación de los desagües pluviales en el predio. La recorrida fue encabezada por la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Diana Markovic, y el secretario de Producción, Javier Volpatti, junto al director provincial de Desarrollo Industrial, Eduardo Mari.





Los trabajos, ejecutados en el marco del programa “Arriba Parques”, incluyeron la construcción de 396 metros lineales de cordón cuneta, 240 metros de cañería para desagües, seis sumideros y cuatro cámaras de inspección. La inversión total ascendió a 60 millones de pesos y, con la firma del acta, también quedó formalizada la rendición de los fondos.





En paralelo, durante la misma visita, se verificaron avances en otra obra estratégica dentro del mismo predio: la construcción de la Sala Apícola. El proyecto, impulsado junto al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, ya completó su primera etapa, correspondiente a la obra gruesa.





El edificio cuenta con una superficie cubierta de 140 metros cuadrados, además de sectores semicubiertos y áreas específicas para la descarga, extracción y fraccionamiento de miel, junto a espacios de servicio. Esta etapa demandó una inversión de 36 millones de pesos, cuya rendición también fue certificada por las autoridades.





De esta manera, mientras se completan las obras de infraestructura básica como los desagües, el Parque Industrial avanza en la incorporación de nuevos espacios productivos, apuntando a fortalecer la actividad local y generar nuevas oportunidades económicas en la ciudad.