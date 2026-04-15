MADARIAGA: Desmienten la existencia de un exhibicionista que persigue a menores en la vía pública

MADARIAGA

Un audio enviado a una emisora radial, la viralización del mismo y un relato controvertido, inverosímil y que causó alarma. La existencia de un exhibicionista que prometía dinero o un Iphone a cambio de que niñas se "bajen los pantalones". Todo fue desestimado por la justicia y personal de la comisaría local quienes tuvieron que iniciar un proceso de cotejo de datos para detectar que se trataba de un hecho completamente deformado.





En el COM se revisaron cámaras de seguridad de dos sitios: El Paseo del Lago y la zona de la Escuela 1. Uno de los audios hablaba de un hombre que había manifestado su gusto por una menor y había lanzado una frase. De ese hecho sí existió una exposición policial pero no hubo delito alguno dado que la menor no escuchó esos dichos y no se pudo comprobar fehacientemente esas palabras que fueron escuchadas por una autoridad escolar.





A ese hecho se le sumó un audio que hablaba de un exhibicionista en el Parque Alfonsín. Se revisaron varios días de grabaciones de cámaras y nada se encontró pero el mensaje se corrió por centenares de cadenas de whatsapp y tuvo agregados. La policía consiguió dar con el emisor quién no pudo ratificar sus dichos. De hecho, cambió la versión que involucraba a familiares cercanos.





Los Gitanos





En todo momento se mencionó a personas de la comunidad zíngara como involucradas en estos hechos. Todo se da en semanas en donde se ha remarcado la llegada de varias familias de ese origen a la ciudad.





Con ello apareció la venta ambulante - que está prohibida en la ciudad- de mujeres de ese origen. También una denuncia expone amenazas hacia una mujer por no adquirir los productos y un hombre afirmó que fue amedrentado en su casa e intimado a devolver un vehículo que había comprado bajo amenazas.



