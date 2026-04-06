La Matanza: torturaron durante dos horas a una jubilada de 75 años en una entradera y escaparon con su auto

Una jubilada de 75 años sufrió una violenta entradera en su casa en la localidad de González Catán, partido de La Matanza . El hecho ocurrió en el barrio Las Nieves, en la intersección de Esteban de Luca y Patrón y Domingo Victorio de Achega.

Todo ocurrió cerca de las 2:50 de este domingo cuando al menos tres delincuentes llegaron en un Fiat Cronos blanco y treparon para ingresar a la propiedad. La víctima estaba sola y no tuvo ninguna posibilidad de defenderse.

Los asaltantes la redujeron, la ataron y la sometieron a una violencia extrema durante casi dos horas. La golpearon, la torturaron y hasta intentaron asfixiarla en varias oportunidades , según relataron fuentes del caso.

El infierno terminó recién cerca de las 4:30, cuando los ladrones escaparon con dinero en efectivo, electrodomésticos y una Renault Kangoo.

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes de una cámara de seguridad, abrieron el portón de la casa y escaparon en la Kangoo y en el Cronos en el que habían llegado, junto a un cuarto cómplice.

Antes de irse, dejaron a la víctima maniatada en el baño . Minutos después, la mujer fue liberada y asistida por vecinos, pero todavía sigue en estado de shock por la brutalidad del ataque.

El caso quedó a cargo del fiscal Gastón Bianchi , de la UFI 3 de La Matanza , quien trabaja junto a los investigadores para identificar a los responsables a partir de las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Fuente: TN