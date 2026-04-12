La Justicia investiga otra “ruta del dinero” con el caso ANDIS y anuncia nuevas indagatorias

El exabogado de Javier Milei y uno de sus antes más asiduos visitantes a la Quinta de Olivos, Diego Spagnuolo , volverá a los tribunales para declarar como imputado en la primera causa de posible corrupción que impactó al Gobierno. Es el llamado “caso ANDIS ” . Fuentes judiciales relevantes revelaron que el nuevo juez que está al frente del expediente, Ariel Lijo , ya avaló con su firma las medidas de prueba que el fiscal que instruye la investigación desde sus inicios, Franco Picardi, le solicitó en un dictamen de 228 páginas en el que abundan más pruebas sobre lo que describe serían nuevos delitos de desfalco en esta trama.

Este lunes, o el martes, tras afinar los trámites finales, el juez Lijo avalará la pesquisa de Picardi . Aunque las fuentes aseguraron que todos los papeles ya fueron firmados por el magistrado. El extitular de la ANDIS, Spagnuolo, volverá a ser citado a declarar como imputado. Igual que el exempresario y organizador del esquema de supuesta corrupción en ese ente, Miguel Ángel Calvete , otro de los ya procesados por Picardi. La noticia impactará en la Casa Rosada, ya sumida en el barro de la contención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , acusado también de cometer delitos de posible corrupción en otros expedientes.

Spagnuolo era titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en los tiempos en los que Picardi afirmó que se usó a ese organismo para montar un negocio que solo tuvo como objetivo generar ganancias ilegales para funcionarios y empresarios de la salud compinchados en enriquecerse con esa “caja” monumental. Picardi ya procesó a seis exfuncionarios y 13 empresarios a los que consideró, a esta altura de la investigación, responsables de haber conformado una asociación ilícita que tomó la ANDIS como un tesoro a “saquear” en lugar de hacer efectivos sus objetivos oficiales .

Ahora volvió a pedir la indagatoria de los principales imputados y ya procesados por otros delitos. Entre ellos se encuentran Spagnuolo, su ex mano derecha en el organismo, Daniel Garbellini, y otro exfuncionario de alto rango, Pablo Atchabahian . Pero se sumaron indagatorias, además, para 20 empresarios que estarían involucrados en la organización delictiva mediante el uso de 30 firmas comerciales diferentes. Este es otro circuito de supuestas coimas y compras indebidas de material médico de tecnología de alto costo . Es lo que avaló Lijo con su firma aún no oficial, pero que será un hecho público en cuestión de días.

En esta etapa de pesquisa sobre la trama mayor, el fiscal profundiza sobre el destino ilegal que pudieron tener más de 75.000 millones de pesos , correspondientes a la cifra final del nuevo desfalco detectado por la Justicia. El caso ANDIS se volvió masivo ante la opinión pública tras la difusión de audios grabados de modo sospechoso , en los que Spagnuolo relataba parte de la trama de corrupción en ANDIS, cuya titularidad aún ostentaba. En ese relato, él mismo afirmaba que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem estaban involucrados en los delitos que paralizaron la ANDIS y desfinanciaron su presupuesto.

Picardi no utilizó esos audios de origen desconocido para iniciar su investigación, que ahora profundizó gracias a numerosas nuevas pruebas que pueden leerse y estudiarse en su dictamen ya firmado por Lijo. La defensa de Spagnuolo afirma que el caso es nulo porque tuvo origen en esas grabaciones que, ahora se afirmó en escritos judiciales, son apócrifas. Es la misma postura que sostiene la Casa Rosada. Al inicio del escándalo, sin embargo, el Ejecutivo despidió a Spagnuolo y a quien era su segundo en ANDIS, Daniel Garbellini , en una resolución oficial en la que se citaba al buen ejercicio de los funcionarios públicos en contraposición a lo realizado por ambos. Spagnuolo estaría ahora “contenido” por el oficialismo.

El expediente exaspera a Karina Milei porque se popularizó en aquellos primeros tiempos que era ella a la que iba destinado el 3% de la recaudación de coimas que se recolectaban en ANDIS gracias al aporte de empresarios beneficiados con compras estatales de medicamentos que no cumplían con los estándares de transparencia. La pesquisa no había avanzado en ese sentido, aunque sí se había puesto bajo inspección a la droguería Suizo Argentina, cuyos accionistas, la familia Kovalivker, aún no fueron citados por la Justicia, aunque sí se investiga el accionar de un gerente de esa firma.

La defensa de Spagnuolo y de otros imputados intenta anular el caso argumentando que los supuestos audios del exfuncionario impulsaron la acción penal . Pero Picardi y el anterior juez del caso, Sebastián Casanello, se cuidaron de no mencionarlos e investigar pruebas que en esas grabaciones no se nombran. Y las encontraron . El nuevo dictamen de Picardi sumó infinidad de material probatorio que el funcionario judicial describió como evidencias que, a lo largo de la investigación, “dieron cuenta de la existencia de otras maniobras similares a las detectadas en medicamentos y determinados insumos”.

Y agrega: “Entonces, además de todas las actividades ilícitas identificadas y de todas las personas que ya han sido imputadas en el caso 1, en esta oportunidad se detallan nuevas maniobras de similares características, en las que han participado personas ya procesadas y llamadas a indagatoria, y también personas —físicas y jurídicas— que hasta el momento no habían podido ser identificadas ”.

El fiscal hace alusión a la compra de los llamados “insumos de alto costo”, es decir, tecnología y material para uso de personas con discapacidad, que también se habría redireccionado para enriquecer a exfuncionarios y empresarios de la salud complotados para generar en un ente público “una ventanilla” para adueñarse de recursos financieros mal habidos. El juez Lijo avala lo escrito en este nuevo dictamen.

Según fuentes del caso, el escrito del fiscal, además de develar otro circuito de esta organización ilegal, apunta a intentar descubrir si funcionarios de alto rango en la Casa Rosada avalaban el accionar de Spagnuolo . Picardi, por ejemplo, sumó a su dictamen un audio que la Justicia rescató de uno de los celulares de Calvete, en el que exintegrantes de ANDIS dudaban de la paranoia que habría tomado por asalto a Spagnuolo. Se los puede escuchar hablando de cómo debía ser contenido para que no provoque un error que hiciera terminar el negocio. La grabación, se sospecha, podría aludir a los primos Menem y a un directivo de la Suizo Argentina, además de que se nombra también al asesor en comunicación de Milei, Santiago Caputo.

Se trata de un chat con mensaje de voz que le envía Atchabahian a Calvete . Atchabahian fue el director de servicios de Salud de ANDIS y respondía a Calvete, el gran ideólogo, según la Justicia, del armado de compras para el organismo solo concretado para enriquecimiento. Lo que se escucha es a Atchabahian explicándole a Calvete un temor sobre la inestabilidad de Spagnuolo:

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani (por Garbellini) que estuvo con el Pelado (por Spagnuolo) y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a La Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo”, se escucha en esta prueba, que continúa así: “Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el Pelado lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no? Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo”.

Los investigadores están convencidos de que “el Helvético” sería el gerente de la droguería Suizo Argentina ya investigado y que la mención a “La Rioja” supone un mensaje en clave para no mencionar a los primos Martín y Eduardo Menem. Ellos negaron cualquier vinculación con los delitos. El fiscal también menciona en su dictamen a un primo de los Menem, Alan Pocoví, como supuesto encargado de movilizar dinero de la recaudación ilegal.

La investigación, en esta nueva etapa, da por probado que Spagnuolo no solo recibió transferencias millonarias de parte de Calvete. También se enumera la declaración que se le tomó al profesional que remodeló la casa que el exabogado de Milei habita en un country de zona norte del conurbano. Es la misma casa que visitaba Calvete y otros procesados.

El constructor que realizó las remodelaciones afirmó bajo juramento que Spagnuolo le abonó los trabajos, que tenían un costo inicial de “51 millones de pesos”, con dólares y siempre en efectivo: “El cliente no abonó todo. En ese sentido, recibimos un anticipo en concepto de acopio de USD 20.000, en ese momento equivalente a $26.600.000. Luego, el 27 de septiembre de 2024, recibimos USD 10.000, en ese entonces $12.250.000. Luego, el 25 de octubre de 2024 pagó USD 5.000, equivalentes a $5.975.000. “Me pagó en efectivo y en dólares. En el presupuesto original no estaban contemplados algunos arreglos o materiales que quedaron por fuera y que el cliente hizo por su cuenta. En función de mi experiencia como arquitecto puedo decir que todo lo que quedó fuera del presupuesto original y que corrió por cuenta del cliente, puedo estimar que el gasto complementario pudo haber rondado los USD 20.000”.

El ex titular del organismo bajo sospecha no contaría con esa plata declarada, dan a entender en la Justicia.

El caso ANDIS había cambiado de juez y parecía no haber avanzado más. Picardi trabajaba en silencio y profundizaba si funcionarios actuales participaron del circuito utilizado como “ventanilla” de retiro de dinero. En ese lapso surgieron para el Gobierno otras malas noticias, sobre todo los casos que indagaban sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mañana, o pasado, vuelve el caso ANDIS. Lijo ya firmó el pedido del fiscal para empezar a indagar a veintinueve imputados. Spagnuolo volverá a tribunales.

Periodista especializado en Política

Fuente: Clarín