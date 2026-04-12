La Iglesia advierte al Gobierno por las villas y Kicillof viaja a una cumbre anti Trump

Desenfundó la Iglesia, en defensa del proyecto político más importante que le legó Jorge Bergoglio a la Argentina, que es la ley de villas o de barrios populares (Ley 27.453 de Integración Sociourbana de Barrios Populares).

Mandó al Senado al obispo más cercano al papa Francisco, Gustavo Carrara , a decirle al Gobierno que retire el título tercero del proyecto de "inviolabilidad" de la propiedad, que desbarata definitivamente el contenido de esa ley que propone la urbanización de más de 6 mil villas en todo el país .

Carrara, arzobispo de La Plata y uno de los más experimentados sacerdotes villeros, habló en el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación del Senado para pedir directamente que esa iniciativa se retire del proyecto .

La imaginó el grupo de empresas y estudios jurídicos que representa Federico Sturzenegger en el Gabinete, como una necesidad de defender la propiedad privada en la Argentina. Dijo que esta peligra en la Argentina y que remediarlo es el objetivo de Javier Milei junto a otro principio, que es el equilibrio fiscal.

La presencia de Carrara es central porque su aparición es el primer acto del mes que la Iglesia dedica al recuerdo del papa Francisco , de cuya muerte se cumple un año el próximo 21 de abril.

El programa de exaltación francisquista culmina ese día con una misa en la Basílica de Luján q ue rezarán obispos de todo el país y a la que han invitado a Javier Milei y a Victoria Villarruel , al gabinete, los gobernadores y legisladores de las dos cámaras. Invita la Conferencia Episcopal, la mesa de conducción de la Iglesia católica.

Para que el Gobierno vaya probando boca, el grupo curas villeros organizó el sábado una multitudinaria caminata de fieles que recorrió el barrio natal de Francisco, Flores. Reunió una gran cantidad de gente que volverá a nuclearse en varias manifestaciones que siguieron este domingo en Santiago del Estero y Catamarca, seguirán el sábado 18 con una manifestación masiva en la Plaza de Mayo para escuchar un recital del popular cura DJ P. Guilherme Peixoto.

Todo culmina el sábado 25 de abril con otra misa masiva en La Matanza , de nuevo con una barra de obispos. A ver si se enteran de qué se trata y para que el Gobierno reflexione qué va a hacer con la ley de villas. La batalla de defensa hoy está en manos de la Iglesia y de Cáritas, la organización institucional más prestigiosa de la Argentina, y que preside el obispo Carrara.

Sturzenegger justificó el proyecto de revisar la ley de villas porque en 10 años no ha funcionado . Dijo que la reforma no elimina el sistema, sino que lo modifica para que sea eficiente, y traslada -como ocurrió con la ley de glaciares- la tarea a provincias y municipios.

Para el ministro son detalles que pueden mejorar la eficiencia de la norma que se sancionó en 2018 con el voto casi unánime de las dos cámaras del Congreso, en un proyecto firmado por los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio: Mario Negri, Elisa Carrió y Nicolás Massot.

La iniciativa se debió a la tarea del dirigente Juan Grabois y de asesores directos de Mauricio Macri, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón , y con el aval expreso y manifiesto de Jorge Bergoglio , el papa Francisco.

Esa ley fue financiada con dineros habilitados por el gobierno de Alberto Fernández , bajo cuya presidencia se aprobó, también casi por unanimidad, una prórroga de vigencia de la norma que prevé la expropiación de las tierras ocupadas en las villas, para entregárselas a sus ocupantes a la fecha de sanción de la ley.

El actual Gobierno derogó el fideicomiso integrado para los fondos, que provenían de normas como el impuesto a las grandes fortunas y el llamado impuesto PAIS. Hoy es el Estado el que debería aportar los fondos para pagar esas expropiaciones , que en los últimos 8 años no han avanzado mucho.

El argumento que dio Sturzenegger en la comisión es que el sistema ha fracasado. Era la tarea de los gobiernos desde 2018, un año de Macri, cuatro de Alberto y dos de Milei, que gobierna con el gabinete de Macri. El ministro estuvo manso , a diferencia de otras intervenciones, y avisó que en todo caso el compromiso del Gobierno con el sistema, descentralizado y desfinanciado, continuará.

Es la única política de Estado que ha logrado que votasen juntos oficialismo y oposición , macrismo y peronismo, con la venia del Papa y en beneficio del sector de las organizaciones sociales. Esa chispa excepcional en la Argentina polarizada fue un instante único en estos años y el Gobierno lo último que querría es que todos esos sectores se vuelvan a juntar.

No es el mismo país, pero a un año de las elecciones la unidad de la oposición es un demonio que no hay que tentar.

Carrara habló en el plenario, invitado por el senador peronista Mariano Recalde , y se presentó como presidente de Cáritas. Lamentó que Sturzenegger no se hubiera quedado para escucharlo . El ministro se había retirado con su equipo, después de exponer detalles de la ley hojarasca que se refieren a la ley de villas. Carrara directamente pidió que no se trate el proyecto.

"Yo no tocaría la ley -dijo Carrara- que se pone en cuestión con este proyecto de ley, o sea, no tocaría la ley 27.453 y buscaría cómo volver a tener financiación para que las obras no se paralicen, para que avancen".

Recordó también que "fueron programas que no tuvieron ningún viso de corrupción , incluso con una honestidad intelectual muy valiosa de algún funcionario de la actual administración, diciendo que la verdad que eran programas que se estaban llevando bien adelante".

Se refería a lo que dijo el primer secretario del área con el Gobierno de Milei, Sebastián Pareja , hoy diputado nacional y puntero fuerte del oficialismo en la provincia de Buenos Aires: "Si no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo”.

Se preguntan en el Congreso qué sentido tiene llevar estas iniciativas que crean menos amigos que adversarios en este período ya preelectoral. El manejo de la crisis de superficie que tiene el gobierno -Adorni, Lijo, discapacidad- tiene lagunas, y es difícil que haya dirigentes de importancia -que quieran jugarse el destino en las elecciones el año que viene- que salgan a defender al Gobierno.

La prueba de las ganas que tienen los aliados en el Congreso de defender iniciativas en el recinto la dieron los bloques del PRO y de La Libertad Avanza cuando se cerró el debate de la ley de reforma laboral en Diputados. Cristian Ritondo y Gabriel Bornoroni resignaron dar los discursos de cierre de sus bancadas y pidieron directamente que insertasen el texto de lo que debían decir en el diario de sesiones.

Existen pocos antecedentes de este método de sumir en la clandestinidad los argumentos de un gobierno para lograr la aprobación de un proyecto propio. Con esa falta de coraje es difícil superar las crisis que se suceden por acciones de gestión, que agravan los propios funcionarios y aliados con andanadas de fuego amigo.

Una prueba de esa solidaridad pampa la dio Patricia Bullrich en Córdoba el viernes, cuando fue a dar una charla en la Bolsa de Comercio local, aparición que gestionó ella misma con algún interés. Preguntada que fue por Adorni, no defendió su inocencia sobre los reproches que recibe: "Él es una persona que recién arranca en política, quizá no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar".

Le faltó decirle "mantequita" , no negó los reproches y de paso dio a entender que ella podría tener una conducta como la de Adorni, pero que sabría defenderse mejor.

Axel tiene agenda agitada después del encuentro de la semana anterior en La Plata con Nicolás Massot y Emilio Monzó , que trabajan en el plan para generar un frente nacional. Discutieron con el gobernador sobre la necesidad de que el peronismo, al que quiere representar Axel en las elecciones a presidente, necesita un acercamiento a una agenda de centro que saque al partido del cautiverio del cristinismo de San José 1111.

No hay constancia de que Axel esté convencido de eso. Sí pareció convencido del argumento que desarrolla Massot sobre la necesidad de resolver el drama que tuvieron los gobiernos de coalición en la Argentina. Cita los modelos de Juntos por el Cambio de 2015 y del Frente de Todos en 2019 .

Fueron dos esquemas de campaña más que exitosos. Pero el armado que sirvió para ganar no rindió a la hora de gobernar . Con el Frente de Todos fue peor, cuando Alberto Fernández sufrió la oposición de su propia vicepresidenta, Cristina , y de Sergio Massa .

A Macri le funcionó la gestión al menos los dos primeros años . Ganó la elección de medio término y logró acuerdos y reformas políticas que perduraron en beneficio de todos, como los Consensos Fiscales, la ley de villas o el acuerdo con los bonistas para salir del default.

El mismo dilema había tenido en 1999 la Alianza UCR-FrePaSo , que fracasó porque fue exitosa al representar el rechazo al gobierno de Menem, pero que tampoco pudo gobernar.

En la charla de La Plata, Axel y sus visitantes acordaron que lo más importante son los primeros 45 días de gobierno . Pero no por el dilema shock o gradualismo, sino por el contenido de lo que se hace. Si desde el primer día declarás el default con el FMI y te ponés a imprimir moneda a lo loco, no tenés retorno.

Para ese equilibrio entre el programa electoral y la gestión hay que tener armados sólidos. El actual gobierno se resintió como los otros porque fue un gobierno de carambola, que asumió sin programa ni elencos y se ha inventado un mandato que nadie le dio, que le sirve para pelearse con todos.

El cóctel con un programa de centro puede servir de equilibrio entre coaliciones que han polarizado durante ya 20 años . La fórmula que aconseja el presidente Ramón Puerta es ingeniosa: nunca dos peronistas en la fórmula, mejor un peronista arriba y un gorila abajo, nunca al revés.

Y sobre las PASO, hilado fino: imprescindibles si Milei llega a las elecciones bien, cerca de los 40 puntos, porque hay que forzar un balotaje con un frente fuerte que supure los 30 y evitar que gane en primera vuelta. Pero si llega mal, digamos cerca de los 30 de 2023, se diluye la necesidad de las PASO porque se va a un balotaje de fuerzas fragmentadas y quien salga segundo en la primera vuelta puede ganar la segunda.

El proyecto “hojarasca” también se mete con otras cajas. Por ejemplo, modifica un artículo de la ley de creación de la Federación Argentina de Municipios , la poderosa liga de intendentes de todos los partidos, que preside hoy el matancero Fernando Espinoza . Según el proyecto, no recibiría los fondos de financiación “aportados por el Estado Nacional ni por entidades autárquicas del mismo, ni por Sociedades del Estado donde éste tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica”.

Esta cláusula busca cumplir la estrategia que sostiene Sturzenegger de que hay que desfinanciar a los adversarios del Gobierno . Los intendentes de municipios importantes de todo el país se van a concentrar este martes ante el Ministerio de Economía para protestar por el proyecto. Axel Kicillof, que le va tomando el gusto a las veredas de Buenos Aires para hacer campaña, ha prometido estar presente en el acto.

Que no se cruce con Máximo Kirchner , su adversario interno, que cerca de la Plaza de Mayo promete participar de una mesa con Miguel Pichetto, Sergio Massa y Guillermo Moreno . Es una aparición importante que juega en el plan de armar un frente que impida que Milei logre la reelección. Lo demás es discutible.

El jueves de esta semana Axel tiene previsto partir hacia Barcelona para participar de una conferencia de partidos progresistas . Si Milei hace campaña con Vox y los Huerta de Soto, Axel aprovechará para usar esa misma vidriera. Va de invitado a la cumbre de los partidos progresistas que ha convocado Pedro Sánchez desde el PSOE español.

Estará en la Global Progressive Mobilisation, que convocará a Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Yamandú Orsi, Gustavo Petro, Gabriel Boric y otras estrellas del tercerismo global. El peronismo tendrá un representante alterno que es Wado de Pedro , identificado con el ala San José 1111 que disputa con el gobernador.

Es, hablando en plata, una cumbre anti-Trump , que para Sánchez y España tiene mucho significado. El premier español está en dificultades y cualquier encuesta le da perdedor, por ahora, en una elección. No la tiene cerca, pero necesita oxígeno. En dos semanas puede tener una derrota del socialismo en las elecciones autonómicas de Andalucía.

Pero con la presencia de Lula y Sheinbaum se asegura el éxito de la cumbre iberoamericana que convoca España para diciembre próximo, que peligraba hasta que el Rey Felipe VI pidiera perdón por los excesos de la colonización en América . Para el peronismo es un avance que se referencie en el PSOE y no en lo que fue Podemos y sus corolarios. Hace oposición off-shore con las piruetas de Milei entre Vox y el PP.

Otro movimiento resonante de la semana es la reaparición de Mauricio Macri . Lo hará en Resistencia en una cumbre regional del PRO a la que viene junto a Humberto Schiavoni, Fernando de Andreis y una estrella emergente del partido, el economista Gustavo Arengo Piragine . Es el ministro de economía de Jorge Macri, que viaja a participar en un panel de la especialidad, porque ni Hernán Lacunz a ni Nicolás Dujovne tenían tiempo para trasladarse.

La visita prevé una reunión con el gobernador radical Leandro Zdero , que quedó en deuda con el PRO y Macri en las elecciones de 2025. Por el acuerdo con el mileísmo, la UCR chaqueña no solo entregó las candidaturas nacionales principales a La Libertad Avanza. Además, le impidió al PRO que integrara el frente oficialista , al que se sumó apenas como adherente. Zdero fue delegado de la Anses del gobierno Macri y se conocen de aquellos tiempos. En algo andarán.

Fuente: Clarín