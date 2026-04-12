La historia de “Luis Falopa”, el enfermero que vendía fentanilo del PAMI y que derivó en la muerte de un hombre

El 3 de octubre del año pasado, seis meses antes de que estallara el escándalo de la propofest tras una publicación de Infobae , se realizó en Rosario la audiencia de imputación de un enfermero por la muerte de un hombre por una sobredosis de una sustancia medicinal.

Durante años, al menos dos, se creyó o se quiso creer que el desvío de este tipo de sustancias, como el fentanilo y el propofol , que se hizo evidente por los robos cada vez más frecuentes, estaba ligado a un uso medicinal , debido a que no puede conseguirse por fuera de los laboratorios u hospitales.

Pero en esa causa, la del 3 de octubre, la investigación del fiscal coadyuvante Martín Uriona de la Procunar, a cargo de Diego Iglesias ; y de los fiscales federales Matías Mene y Soledad García , comprobó que detrás de los hurtos había un negocio ilegal para el consumo recreativo . Es decir, el comercio de estupefacientes.

Al enfermero Luis Emmanuel Benavidez, en este contexto, lo acusan de haber vendido ampollas de fentanilo y sustancias peligrosas para la salud, puntualmente bromuro de vecuronio, desde el mes de marzo de 2023 a la fecha de la audiencia.

¿De dónde sacaba Benavídez las ampollas? Del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) para el que trabaja. Y, al parecer, tenía libertad de acción porque los controles no eran muy estrictos.

Los fiscales comprobaron que uno de los clientes del enfermero era una persona identificada bajo las iniciales E.G.M., con quien, al menos desde marzo de 2023, entabló diferentes comunicaciones por WhatsApp.

“Luisfa”, “Luis Central” o “Luis Falopa” , como lo tenían agendados sus compradores, le vendía a la víctima, como droga de recreación, tanto fentanilo - de 5 ml. de la droguería “Denver Farma”- como bromuro de vecuronio. Incluso, le daba indicaciones cómo aplicárselas para evitar que le ocasionaran la muerte.

Sin embargo, el 13 de agosto de ese año E.G.M. fue hallado sin vida en su casa de Rosario. En la propiedad también se hallaron un envase de bromuro de vecuronio inyectable de 10 mg., correspondiente a la droguería “ Pharmavial ” y una jeringa usada .

Recién el 30 de septiembre de 2025, la causa contó con el aval judicial para el allanamiento de Gendarmería. Habían pasado dos años, pero al enfermero le encontraron de todo en el procedimiento: cuatro ampollas de fentanilo, 96 frascos de bromuro de vecuronio y 98 jeringas hipodérmicas con agujas.

También le secuestraron una ampolla “ Detenler ” de 1 ml.; 5 tabletas de “ Metformina Clorhidrato 50/850 mg. ” - usada para tratar diferentes afecciones, como diabetes o determinados tipos de cáncer -; una tableta de “ Ezetimibe 10 MG ” - para tratar el aumento de colesterol -; treinta 30 cajas, de 7 comprimidos cada una, con la leyenda “ Furotral Furosemida 40 mg. ” - diurético -; 2 blisters de diez comprimidos cada uno con la leyenda “ Metformina Clorhidrato de 1 g. ”, 5 cajas con la leyenda “ Blokium B12 ” - para tratar crisis agudas de reumatismos inflamatorios -; y una ampolla “ Adrenalina Bioqum de 1 ml. ” - estimulante del SNC -. Todos estos se venden bajo receta médica.

Benavidez, además, tenía una pistola Bersa modelo 223 , 9 milímetros, con nueve municiones en su interior y otras 51 en una caja. No contaba con autorización para su tenencia.

La primera pista que llevó al imputado la dio la novia de la víctima. El 8 de julio, la mujer le envió al padre de su pareja un video donde se observa una ampolla de fentanilo a modo de advertencia. También le cuenta que luego de consumirlo, “ se desmayó en el sillón” .

Lo más interesante surgió de las capturas de pantallas, a las que tuvo acceso este medio, de las conversaciones previas entre el consumidor y el enfermero.

“Te conseguí vecuronio”, le dice Benavidez. La víctima quiere saber: “ ¿Más fuerte que el fentanilo es? ”. “Obvioooooo”, responde el enfermero.

“Dejame que lo investigue, no sé cómo se administra”, advierte E.G.M. Su interlocutor enseguida explica: “Son comprimidos. Tengo para darte 4 y el fenta a 100 … Pero tiene que ser hoy", lo apura.

La víctima acepta y el enfermero le envía un audio . “Ey, Colo, escucha, prepárate la ampolla, acordate del diez, con dos ampollas de esas y después saca un centímetro y volvele a cargar con una ampolla porque si no va a quedar muy concentrada y te vas a pasar para el otro lado y hacete de a poco. Cualquier cosa, avísame”.

Luego llega otro mensaje con emojis. “¿Y?”, pregunta el enfermero con caras de asombro. E.G.M. nunca respondió. Ya estaba muerto.

Antes, hubo un mensaje premonitorio. “Es dos veces más fuerte (Ndr. que el fentanilo)”, le dice el enfermero. La víctima le consulta: “¿Si te pasas con eso, te vas con Jesús?”

El celular de la víctima fue analizado por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional y en el dispositivo se encontraron más evidencias en contra del enfermero y un listado de búsqueda en Google más que sugerente: “cloruro de potasio dosis letal”; “vecuronio vs fentanilo”; “vecuronio propofol”; “qué te hace 20 ml de fentanilo”; “qué sucede si una persona se inyecta insulina”; “¿Qué medicamentos no se pueden tomar juntos?”; “insulina y fenta”;“¿qué pasa si tocas el fentanilo?”.

E.G.M. también preguntó: “Cómo entrar en coma con fentanilo”.

Benavidez fue designado el 16 de enero de 2014, bajo la resolución N° 028/2014. 29/2014 y Anexó I res 29/2014 del PAMI, en el Agrupamiento Ingreso para desempeñarse como Enfermero en la modalidad SADOFE en el Departamento de Enfermería, Camilleros y Mucamas, del Policlínico Pami 2 “Dr. Marcelino Freyre”.

Además de enfermero, con habilitación en Santa Fe, es técnico superior en instrumentación quirúrgica habilitada en Entre Ríos. El imputado se movía de forma frecuente entre Rosario y Concepción del Uruguay, de donde es oriundo.

Fue imputado por los delitos de comercio de estupefacientes , venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, peculado y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Fuente: Infobae