La defensa de Felipe Pettinato pidió que sea absuelto por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo: “Estaban drogados”

"No hay otra posibilidad que la absolución", dijo el abogado Norberto Frontini , defensor de Felipe Pettinato (32) en la última audiencia por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo (43) , quien falleció en un incendio en el departamento de Aguilar al 2300, en Palermo, el 16 de mayo de 2022.

El hijo de Roberto Pettinato -ex saxofonista de Sumo- llegó a juicio acusado por " estrago doloso seguido de muerte" , con una pena en expectativa de 8 a 20 años.

Sin embargo, la semana pasada, el fiscal Fernando Klappenbach decidió acusarlo por un delito menor: pidió 4 años y 7 meses de pena (sumando la condena de 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple en 2024) por "estrago culposo seguido de muerte ".

Este lunes fue el turno del alegato de la defensa. Frontini consideró que Felipe Pettinato "es inocente" y que durante el juicio, que empezó el 23 de febrero y que se extendió durante seis audiencias, no se ha probado que el imitador de Michael Jackson haya sido responsable "con certeza" de iniciar el incendio en su departamento.

"No hay posibilidad de imputarle un delito a Felipe Pettinato”, aseguró Frontini. En su exposición, negó que existan certezas en torno a la causa de la muerte del neurólogo, que tenía más del 90 por ciento del cuerpo quemado y que había consumido benzodiacepinas y loferiendato, de acuerdo al examen toxicológico realizado durante la instrucción.

Para Frontini, que también defiende a Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes previsionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), "desde el inicio de este proceso nos presentaron seis conductas posibles", lo que -para ellos- determinó con "particular crudeza" que "no hay certezas en la acusación" .

La defensa consideró que Klappenbach "introdujo una nueva hipótesis en su alegato" y que eso vulneró el derecho de defensa. Sin embargo, no realizó ninguna presentación formal además de su argumentación y tampoco solicitó la nulidad del juicio.

Es que Pettinato no declaró en ninguna instancia del proceso y nunca dio una versión de lo que pasó dentro de su departamento aquella noche.

Su única explicación posible de lo ocurrido surge de su historia clínica y de sus dichos ante profesionales de la salud que lo atendieron luego del incendio en la Clínica Zabala.

"Manifiesta haber encendido un cigarrillo con un encendedor de los que se encienden con una tapita del tipo Zippo y que es muy probable que haya dejado este encendedor encendido sin haberlo cerrado", le había dicho Pettinato a un médico 12 horas después del hecho.

Para Klappenbach, esa versión "concuerda y complementa" los hechos probados en el juicio. Pero hay un dato fundamental: en el departamento nunca hallaron un encendedor de esas características.

En cambio, para Frontini, esa hipótesis (la séptima según su cuestionamiento) no fue debidamente presentada y no se le permitió a la defensa solicitar testimonios ni pericias ni hacer preguntas a los testigos sobre esa posibilidad.

"Me tienen que explicar cómo, no me basta para imputar la conducta la verificación de la existencia de un cadáver, necesito saber cómo se produjo ese incendio. Y eso no lo sabemos ", alegó Frontini, que también reconoció que -al momento del inicio del incendio- Melchor Rodrigo estaba vivo, pero "que estuviera despierto es discutible".

"Estaban drogados , se habían reunido para drogarse durante todo el día. Y esto no es una afirmación arbitraria, es una afirmación acaso triste, pero que está probada, que estaban drogados surge del toxicológico, también de la historia clínica", describió y aseguró que Pettinato y Rodrigo eran "compañeros de consumo".

"Está probado, y me apoyo para afirmar esto en lo que surge del informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), donde surge claramente que Melchor le prescribía drogas a Felipe a cambio de quedarse con una porción de ellas", aseveró.

En esas conversaciones, que no se expusieron durante las tres audiencias de debate, Melchor le habría reclamado a Felipe " dos cajas de metilfenidato " (una droga que se usa para controlar los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad) y "él le decía que no porque por su culpa, como no le había dado las recetas, tuvo que recaer en la cocaína".

"Melchor le decía claramente que le iba a recetar a cambio de una X cantidad de pastillas 'porque soy caro '. Eran compañeros de consumo", insistió.

Además, leyó un pasaje previo al que había citado el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en sus alegatos de una declaración de Pettinato en la clínica, luego del incendio.

Fue allí que, antes de exponer la versión del encendedor tipo Zippo, aseguró que "habían estado consumiendo todo el día" y que Melchor "t enía miedo, escuchaba voces " y que "atacó el sillón con un cuchillo" porque creía que había alguien adentro.

También cuestionó la hipótesis de la querella, a manos del abogado Alejandro Drago , quien sostuvo que Pettinato inició el incendio con un aerosol provocando una llama libre, algo que para Frontini tampoco ha sido probado con certeza.

Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle deberán decidir si el acusado es culpable o inocente y de qué delito. Las partes no pudieron realizar sus réplicas luego del alegato de Frontini, algo que cuestionaron tanto Klappenbach como Drago.

El veredicto se conocerá el lunes 20 de abril a las 9 de la mañana en una audiencia virtual, como todo el debate.

En la audiencia estuvieron conectados Roberto Pettinato, Tamara Pettinato, Homero Pettinato y el diputado nacional José Glinski, padre, hermana, hermano y cuñado del acusado, respectivamente. Por la familia de Melchor Rodrigo estuvo conectada la madre del fallecido, Delia Muzio.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín