La Ciudad y buena parte de la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por lluvias este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por fuertes lluvias para la Ciudad y buena parte de la provincia de Buenos Aires . También emitió una advertencia de nivel naranja por tormentas fuertes para otras cinco provincias .

Según el organismo oficial encargado de recopilar, analizar y difundir información meteorológica en el país, las precipitaciones intensas, con valores acumulados entre 30 y 60 milímetros, se esperan en horas de la mañana en el noreste de La Pampa, el sur de Córdoba y desde el centro hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, y en horas de la noche en las localidades ubicadas al este bonaerense.

El SMN no descartó para toda esta área que se puedan presentar “tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”.

Puntualmente para el AMBA , se espera una mañana y una tarde con lluvias y una temperatura de entre 19 y 20 grados con viento del este, rotando al sudeste, y una noche con lluvias fuertes sin variaciones significativas en los termómetros.

El pronóstico indica que el martes continuará con condiciones climáticas adversas , con la alerta amarilla por lluvias extendida durante la madrugada en el área metropolitana, y por toda la jornada en las zonas ubicadas al sur, hasta el Partido de la Costa.

El SMN emitió también una a lerta naranja por tormentas fuertes para el norte de Entre Ríos, buena parte de Santa Fe, el sudoeste de Santiago del Estero, el sur de Chaco y la totalidad de Corrientes.

En la zona se prevén “lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, que pueden estar “acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones”.

Además, se anticipa “ actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h” y “valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

El este de Córdoba, al igual que el sur de Santa Fe y Entre Ríos, están alcanzados por una alerta por tormentas, pero de nivel amarillo.

Fuente: Clarín