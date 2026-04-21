Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Gianinna, dos policías y un experto en criminalística

Su declaración estaba prevista para el jueves pasado, pero la sorpresiva decisión del neurocirujano Leopoldo Luque , uno de los siete imputados, de hablar ante los jueces del tribunal hizo que su presencia fuera suspendida.

Finalmente, Gianinna Maradona será hoy testigo en el juicio donde se debaten las eventuales responsabilidades penales en la muerte de su padre, Diego Maradona, por la que hay siete acusados .

El año pasado, en el juicio declarado nulo tras quedar al descubierto la realización “en vivo” del documental Justicia Divina , un proyecto audiovisual sobre el proceso con la participación estelar de la por entonces jueza Julieta Makintach , integrante del tribunal del debate, Gianinna fue protagonista de un testimonio emotivo.

“Me costó mucho salir adelante. Hablé mucho con mi papá y le pedí morir, que me llevara con él, que no tenía ganas de vivir. Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para salir adelante para poder ver a mi sobrina Roma [la hija mayor de Dalma] y criar a mi hijo Benjamín“ , afirmó, quebrada, cuando su abogado Fernando Burlando le preguntó cómo había cambiado su vida desde la muerte de Maradona.

También recordó cómo había visto a su padre el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de su fallecimiento, cuando lo visitó en la casa que habían alquilado en el barrio San Andrés, de Benavídez, para que él se recuperara en Tigre.

“ Mi papá estaba tirado en la cama sin querer levantarse. Estaba muy hinchado, sus ojos, sus manos. Yo le pedía que se levante, que venga al comedor conmigo. [Pero] no tenía ganas de nada. Sus ojos no se veían de lo hinchado que estaba. Hasta tenía una voz robótica, no era su voz. Hablé con Luque y Díaz para decirles que estaba muy hinchado. Me decían que era normal” , recordó.

Antes de la declaración de Gianinna están previstos otros tres testimonios. Se trata de las declaraciones del subcomisario Lucas Farías , el primer uniformado que ingresó en la casa de Tigre donde murió Maradona; del comisario general Lucas Borge , a cargo de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense, y de Cristian Méndez , quien fue director de Criminalística de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires.

“El abdomen muy inflado, a punto de explotar”, dijo en su primera declaración Farías respecto de cómo había visto el cuerpo de Maradona.

También dijo: “Me asomé a la habitación y vi en la cama un bulto prominente. Estaba tapado . Me causó una sorpresa enorme verlo a Maradona así” .

" A Maradona lo vi fallecido. Estaba con una sábana blanca como si estuviese durmiendo. Tenía la panza muy hinchada. Llevaba puesta una remera negra y un short de Gimnasia y Esgrima La Plata” , dijo Borge el 18 de marzo del año pasado, en la tercera audiencia del juicio que finalmente fue declarado nulo.

El nuevo debate, que comenzó el martes de la semana pasada, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig , Pablo Rolón y Alberto Ortolani . La acusación pública la encabezan Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, fiscales generales adjuntos de San Isidro.

Además de Luque, en el banquillo de los acusados están la psiquiatra Agustina Cosachov , el psicólogo Carlos Díaz , el enfermero Ricardo Almirón , el médico clínico Pedro Di Spagna , el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora por Swiss Medical Nancy Forlini .

Fuente: La Nación