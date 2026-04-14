Investigan la muerte de un arquitecto en Córdoba y si intentaron cubrir el crimen con un incendio en su casa

Un hombre fue encontrado muerto en una vivienda ubicada en calle Mendoza al 300 , en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba . La víctima fue identificada como un arquitecto oriundo de Tucumán de 44 años .

De acuerdo a lo que circuló en las primeras horas, sus vecinos lo encontraron cuando lograron irrumpir en la propiedad mientras se prendía fuego tras forzar la puerta y pudieron apagar un incendio que se había iniciado en uno de los ambientes.

Según relataron fuentes oficiales, los vecinos ingresaron al inmueble y, al sofocar el fuego, descubrieron el cuerpo del propietario en una habitación contigua . El episodio, que en un primer momento parecía tratarse solo de un incendio, reveló un trasfondo de violencia.

De acuerdo con información preliminar, el hombre habría permitido el ingreso a alguien conocido, quien posteriormente lo apuñaló en varias ocasiones, de acuerdo con la información de Cadena 3 .

Luego del ataque, el agresor abrió las llaves de gas y encendió un foco ígneo, presuntamente para encubrir el crimen y facilitar la huida con objetos de valor. La rápida reacción de los vecinos evitó que la vivienda explotara , aunque no logró impedir el desenlace fatal.

La escena registrada en el domicilio resultó compatible con un robo, según las primeras observaciones de los investigadores, agregó el medio cordobés.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 2 , bajo la dirección del fiscal Guillermo González , quien ordenó diversas medidas para esclarecer el hecho. El Ministerio Público aguarda el informe de autopsia para confirmar la causa de la muerte, aunque todo apunta a que el fallecimiento se produjo por heridas de arma blanca.

El caso sigue en proceso, con la toma de testimonios y la recolección de pruebas orientadas a identificar al autor y reconstruir la secuencia de los hechos. En las próximas horas, podría haber novedades.

Un día después de que el cuerpo de un joven de 28 años fuera encontrado sin vida en una zona rural del Camino Chacra de la Merced , en la ciudad de Córdoba , efectivos policiales lograron la detención de un hombre de 55 años, señalado como posible autor del homicidio. El episodio ocurrió días atrás .

La escena fue descubierta el viernes por la noche, en el kilómetro 11 de esa ruta, tras una llamada al 911 que movilizó a personal policial y a una ambulancia del servicio de emergencias. Al llegar, constataron que la víctima se encontraba tendida en el suelo, presentando varias heridas de arma de fuego.

Durante la revisión ocular efectuada en el lugar, los peritos verificaron que el joven presentaba impactos de bala en el dorsal izquierdo y en el ojo izquierdo. Debido a la gravedad de estas lesiones, los investigadores concluyeron que el fallecimiento ocurrió en el mismo sitio del hallazgo.

Desde ese momento, la Brigada de Investigaciones tomó el control de las pesquisas y, en colaboración con efectivos de la localidad de Malvinas Argentinas , desplegó un operativo específico para dar con el responsable. Como resultado de las acciones de rastreo y averiguaciones realizadas, la Policía provincial detuvo en las últimas horas del sábado a un hombre de 55 años.

Según la información publicada por El Doce TV , el detenido fue localizado en la calle Los Crisantemos al 1700 y sobre él recaía un pedido de captura previo, lo que permitió su arresto inmediato.

Hasta el momento, las autoridades han decidido no dar a conocer las identidades de la víctima ni del detenido, mientras la Justicia continúa con las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Entre las líneas de investigación, se busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen y el posible móvil detrás del ataque. Tampoco se han difundido detalles sobre la relación entre el joven fallecido y el acusado, ni sobre antecedentes previos que pudieran vincularlos. La causa sigue bajo análisis de los investigadores y resta definir si existen otros elementos o personas involucradas.

Fuente: Infobae