Golpes, peleas y una misteriosa carta: la trama detrás de la muerte de una pareja de estudiantes en Rosario

La muerte de una pareja de jóvenes de 22 años en Rosario abrió una investigación atravesada por una hipótesis cada vez más fuerte: un femicidio seguido de suicidio .

Se trata de Sophia Civarelli y Valentín Alcida , estudiantes de la carrera de psicología y pareja desde hacía tiempo. Ambos convivían desde hacía pocos meses en un departamento del barrio Lourdes.

En un primer momento, el caso fue analizado como una “muerte dudosa” e incluso tomó fuerza la versión de un posible doble suicidio. Sin embargo, con el correr de las horas, los testimonios, las pericias y el análisis de los teléfonos celulares llevaron a la fiscalía a reencuadrar la causa como un presunto femicidio.

Uno de los puntos centrales del expediente pasa por conocer cómo era la relación entre ambos . En ese sentido, una amiga íntima de Sophia aportó un relato que cambió el foco de la causa y describió que tenían un vínculo marcado por el control y los celos.

“Él era muy celoso y muy tóxico. La quería solamente para él” , sostuvo la joven, identificada como Coty, en declaraciones a medios rosarinos.

También aseguró que Sophia ya pensaba en dejar la convivencia , aunque esperaba conseguir mayor estabilidad económica para poder mudarse. “Me prometió que cuando encontrara algo estable y pudiera juntar plata, se iba a ir de ahí” , recordó.

Según su testimonio, durante las discusiones Valentín reaccionaba con conductas violentas contra sí mismo. La chica contó que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes y amenazaba con quitarse la vida si ella lo abandonaba.

Para la amiga de la víctima, no existen dudas. “ Ella no se suicidó. A ella la mataron” , afirmó.

Los investigadores también analizan una carta hallada en el departamento donde convivían . Ese documento, que habría escrito el joven, señalaba que Sophia se había quitado la vida y que él luego tomó la decisión de suicidarse porque no había podido salvarla .

Esa versión fue la que inicialmente orientó la investigación hacia la posibilidad de un doble suicidio. Sin embargo, el avance de las medidas judiciales modificó drásticamente el caso.

La fiscalía ordenó la autopsia bajo protocolo de femicidio , la realización de peritajes sobre los teléfonos de ambos jóvenes y el relevamiento completo de rastros en la escena. Además, se sumaron nuevas declaraciones para reconstruir las últimas horas previas al hecho.

Sophia fue encontrada sin vida en el departamento de 3 de Febrero al 2400 , con una herida profunda en el cuello . Cerca del cuerpo secuestraron un cuchillo que será clave para determinar la mecánica del ataque y si tiene huellas dactilares.

Valentín, en tanto, murió luego de arrojarse desde un octavo piso en otro edificio ubicado a unas 13 cuadras. Antes de hacerlo, se había comunicado al 911.

Mientras la causa avanza, la principal hipótesis judicial sostiene que el joven asesinó a su novia dentro del departamento y luego se quitó la vida.

Fuente: TN