Golpes en la cabeza y la madre sospechosa: cómo sigue el caso de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

La muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en la ciudad de Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su mamá, todavía es dudosa. Si bien los primeros exámenes forenses revelaron que el menor tenía lesiones internas en la cabeza, el fiscal que tiene a su cargo la investigación, Facundo Oribones , espera los resultados finales de la autopsia para saber por qué murió.

Sólo a partir de allí podrá definir si avanza judicialmente contra la madre del menor y la pareja de ella, los principales sospechosos de la muerte de Ángel. “Se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación. Hay sospechosos que están en la ciudad que están siendo monitoreados”, afirmó Oribones este viernes en conferencia de prensa.

A partir del resultado preliminar de los exámenes forenses, el representante del Ministerio Público dijo que “el niño presentó traumatismos en la zona craneal”. Además, reveló que “están tratando de dilucidar si se trata de una acción voluntaria o involuntaria ” y dio un detalle que inquieta: “Los golpes, como máximo, serían de hace diez días atrás” . Finalmente, ratificó que los principales sospechosos son Mariela Altamirano , la madre de Ángel, y su pareja.

Más temprano, Cristian Olazábal , fiscal General de Comodoro Rivadavia y quien subrogó temporalmente a Oribones, había dicho que la mira estaba puesta en la mamá y el padrastro de Ángel.

“Con la progenitora y su actual pareja no tuvimos una entrevista . Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro. Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal ”, indicó, aunque advirtió que no fueron sometidos a un juez penal todavía.

Ángel fue llevado al Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia el pasado 5 de abril , cuando se encontraba bajo el cuidado materno. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, murió en el centro de salud local menos de dos días después de haber sido internado tras descompensarse en la casa de su madre , donde se encontraba por una decisión judicial para iniciar un proceso de revinculación.

“Requerimos la historia clínica, tomamos una conversación con el personal que lo asistió, no se desprendía de la intervención de los médicos ninguna lesión traumática, no había signos de violencia “, sentenció Olazábal.

“De momento no hay imputados en la causa, sí hay sospechosos que están siendo investigados por personal policial”, dijo a su turno el fiscal Oribones.

“No tenemos una evidencia firme de que fue una acción deliberada, por lo que no están formalmente imputados. Se investiga como homicidio y hay sospechosos, que son la madre y la pareja”, sostuvo el fiscal.

Por otro lado, Olazábal dijo que por el momento el caso se investiga como “muerte dudosa, potencialmente ilícita”. Y explicó que se analizan hipótesis como homicidio doloso o abandono de persona seguida de muerte .

“Estamos evaluando distintas líneas. Se han hecho medidas de comprobación directa en las que se han secuestrado diversos elementos que están siendo analizados en este momento. (...) Estamos aguardando los informes complementarios, específicamente de laboratorio, que son los histopatológicos, que nos van a develar la causa de estas lesiones”, agregó. El funcionario judicial dijo que no hay un plazo determinado para conocer el resultado de estos análisis.

“Los teléfonos (de los sospechosos) van a ser peritados. Nosotros, previo a la apertura de estos teléfonos, vamos a solicitar al juez de Garantías que la autorice. Es un escrito que va a ser presentado inmediatamente. De hecho, mi equipo está trabajando en la redacción de ese escrito y probablemente si la agenda del equipo técnico multidisciplinario de esta Fiscalía lo permite, la semana que viene ya vamos a tener acceso a esos teléfonos y, por ahí, contar con bastante más información ”, adelantó Oribones.

Las autoridades deberán ahora reconstruir la historia de salud del niño, cómo fueron los momentos que pasó con su madre y los antecedentes previos a la revinculación con ella.

Consultado sobre el padre del menor, Olazábal confirmó: “La información preliminar da cuenta de una conflictiva familiar entre adultos, no ejercicio de violencia hacia Ángel. No tenemos antecedentes de violencia contra este niño”.

La madre de Ángel brindó sus primeras declaraciones públicas tras las acusaciones de la familia paterna , que la señaló como responsable de la muerte del menor.

En diálogo con ADNSUR , Mariela sostuvo: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué” . Según relató, durante su embarazo y los primeros meses de vida de su hijo, sufrió episodios de violencia por parte de su ex pareja, a quien acusó de haberle quitado al niño. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle” , afirmó.

La madre de Ángel dio su versión sobre lo que ocurrió la mañana del domingo, cuando el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional y murió después. Dijo que se levantaron temprano y decidieron despertar a Ángel para que fuera al baño, ya que dormía muchas horas seguidas. Contó que el nene se había hecho pis, por lo que lo acostaron en su propia cama.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’ . Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, explicó.

Mariela describió que salieron a la calle a pedir ayuda. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado . Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta”.

Cuando finalmente llegaron los médicos, Ángel ya presentaba un cuadro crítico. “Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, relató Mariela.

“Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene . Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, aseguró.

“A Ángel lo mataron” . Con esa frase, el papá del nene de 4 años sintetizó el pedido de Justicia por el chico. “ Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano ¿qué me van a decir? ”, expresó el papá, que apunta a la madre del nene por su muerte.

El hombre contó que siempre se hizo cargo del niño y que la Justicia le quitó la tenencia a raíz de una denuncia de la madre por violencia de género. “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista. Si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”, dijo.

Sobre los reclamos de tenencia del hijo, el padre aseguró maltratos cuando mostró videos del nene pidiendo vivir con él.

“ Que vengan y me digan enfrente mío cómo me dijeron cuando les mostré el video del nene llorando diciendo que quería venir conmigo. ‘Eso no me importa’, me dijo , y me tiró como un CV a la basura. Me faltaron el respeto, hicieron abuso de poder contra mí y nunca me dieron bola”, aseguró.

Fuente: Infobae