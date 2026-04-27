GENERAL LAVALLE: Confirmaron la fecha de una nueva edición de la Fiesta de la Torta Negra

El municipio de General Lavalle informó este lunes la fecha de la edición 2026 de la Fiesta de la Torta Negra. Será el sábado 6 y el domingo 7 de junio en el Casco Urbano.
Todas las panaderías locales, además de la histórica Panadería Del Pueblo que dio origen a la celebración, estarán presentes en el paseo que se montará en la Avenida Mitre.
Todo será con entrada libre y gratuita y se podrá disfrutar de la feria artesanal y visitas guiadas. Además, los museos estarán abiertos para recibir a los turistas.
Para reservar lugares en puestos de artesanos ya colocaron a disposición de feriantes el número: 2257 660233.
Desde la secretaría de cultura trabajan para cerrar números musicales que serán informados en días.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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