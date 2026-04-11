Fuerte contrapunto entre dos altos oficiales de la Armada por el estado del ARA San Juan antes de la tragedia

RIO GALLEGOS.- EL excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide calificó de impreciso e inexacto el informe que realizó el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi , quien en su rol de Inspector General de la Armada en 2017, puso en tela de juicio el estado en que se encontraba el submarino ARA San Juan. Impugnó el documento durante la ampliación de la declaración de indagatoria que brindó -a pedido de su defensa- ante el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos que investiga el hundimiento del buque.

Villamide, quien fue destituido de la Armada en un juicio militar y se encuentra ahora procesado, declaró por más de dos horas y exhibió documentación para respaldar sus dichos, a la vez que se mostró emocionado y, por momentos, enojado. “Siento mucha bronca” , resumió sobre el final de la indagatoria ante una pregunta del presidente del tribunal, Mario Reynaldi , quien le ofreció detener la declaraciones y le recordó que podría volver a ampliarlas a lo largo del juicio.

Su abogado defensor, Juan Pablo Vigliero, le consultó si se había sentido escuchado estos años, ante lo cual el extitular del arma submarina aseguró: “Cuando fui a dar mi primera declaración indagatoria, en Caleta Olivia, llevé todo esto y veía todas las cajas de los allanamientos que se habían efectuado al Comando de la Fuerza de Submarinos y otros organismos sin abrir y con fajas selladas, todo fajado”, al advertir que probablemente no habían sido analizadas. “Yo decía cosas, me miraban y me cansé de decir esto, y mi abogado [también se cansaba] de presentar escritos”.

Hoy, durante más de 2 horas, Claudio Villamide desarmó con una lógica demoledora el informe de la Inspección General de la Armada (ISGA) de 2016 y al testimonio sesgado de Eduardo Pérez Bacchi, plagado de apreciaciones con el diario del lunes. Villamide expuso la cruda verdad… pic.twitter.com/H70VgDvhmI

Villamide recordó que expuso ante la Comisión Bicameral del Congreso creada para investigar la tragedia y tras su presentación un diputado le preguntó por qué no había concurrido antes. Ante lo cual, respondió: “ Nadie me llamó, no me llamaban a Caleta Olivia, no me llamaban a ningún lado, yo era el comandante de la fuerza de submarinos, el almirante [Marcelo] Srur, jefe de la Armada, no me llamaba, el ministro de Defensa [Oscar Aguad] nunca me llamó. Yo podría haber explicado cosas” .

La indagatoria, que tuvo lugar el jueves, surgió luego de que en la sexta audiencia del juicio el contraalmirante Pérez Bacchi, quien asumió como Inspector General de la Armada el 27 de diciembre de 2016, se explayara sobre una auditoría sobre el submarino que había dictaminado que las fallas encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan dificultaban su capacidad para cumplir con los planes navales en vigor, y aseguró que el submarino operaba con “fallas de seguridad no subsanadas”.

La ampliación indagatoria de Villamide apuntó a rebatir aspectos técnicos y operativos a los que se refirió Pérez Bacchi en la audiencia anterior. “ En esa exposición había ciertas imprecisiones e inexactitudes. El informe expresa una situación… como una fotografía que está un poco atrasada y no representa la película a octubre de 2017”, resumió.

Y, en referencia a Perez Bacchi, preguntó “si el almirante creía que había riesgos institucionales, si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales y él era almirante de la Armada, ¿por qué no lo dijo antes?, ¿porqué no se opuso a que el submarino zarpara?”.

Villamide cuestionó que Pérez Bacchi realizara una inspección en el Comando de la Fuerza de Submarinos en Mar del Plata, cuando él y gran parte de la Armada se encontraban embarcados en la búsqueda del ARA San Juan. “El informe presentaba ciertas imprecisiones porque no contó con submarinistas, los que no fueron a bordo".

“Tal vez recibieron demasiada información o no lograron interpretar algo”, dijo Villamide, al relativizar las conclusiones de las inspecciones conocidas después del naufragio. “Nunca dijo nada antes”, remarcó.

La indagatoria se concentró en contestar los puntos observados en el informe de los inspectores en 2016. Uno de ellos marcaba las deficiencias en su equipamiento operativo. “En febrero de 2017, la fuerza ya contaba con las radiobalizas. El ARA zarpó en octubre de 2017 con el nuevo modelo de radiobalizas”, afirmó. Y, sobre el ingreso de agua por el interior de los cables, remarcó que “al momento de la zarpada, ya estaba resuelto”.

En relación con la falta de pirotecnia en el submarino , para eventuales señales de alarma y pedidos de auxilio, Villamide explicó que el ARA San Juan contaba con radiobalizas , “un elemento mucho más moderno y superador”.

En tanto, sobre el tronco de embarque de torpedo, que presentaba una pérdida del 40% al 60% de su espesor de casco resistente , aseguró que un informe técnico de la empresa supervisora indicaba que se encontraba en buenas condiciones, pero que como estaba en inglés, se demoró su traducción.

Otro de los aspectos del informe técnico refería que los materiales utilizados en la reparación de media vida no eran adecuados o de baja calidad, “esto no es así” afirmó y que los repuestos habían sido provistos y controlados por el Proyecto Submarino, y es refirió a lo declarado por testigos en el juicio.

Acerca del cuestionamiento sobre el estado de los equipos que miden el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono , Villamide aseguró que la empresa Service Instrument SA efectuó la calibración de la central marca Draguer –incorporada durante la reparación de media vida- y expidió los tres certificados correspondientes en junio de 2017 . En tanto que sobre el planteo que los trajes de escape tenían fechas vencidas, aseguró que los trajes vencían entre el 2020 y el 2021.

Otro punto en cuestionamiento al estado del submarino era la limitación de la vida útil de las baterías , a lo que Villamide refutó que en 2017 dichas baterías aún estaban en garantía y la empresa responsable había calificado que se encontraban con una capacidad operativa que alcanzaba el 94% y 97%, respectivamente . Frente al incumplimiento de la inspección de carenado que debía realizarse a los 24 meses, aseguró que esta situación no afectaba la seguridad del buque y repitió que ya tenía fecha de entrada a dique para el primer semestre del 2024

Villamide fue interrogado por los jueces del tribunal acerca de la prueba con la válvula CO-19, que el capitán Pedro Fernández, comandante de la nave, realizó en la navegación de julio, considerado hoy el lugar por el que se habría desencadenado la tragedia de noviembre. “Respecto de la prueba de la ECO-19 no me pidió permiso, pero si me lo informó. La hizo en condiciones de seguridad . No produjo ninguna avería ni ningún inconveniente al buque”, aseguró. Y reiteró que “la prueba fue efectuada en condiciones de seguridad”.

Fuente: La Nación