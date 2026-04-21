Frontera caliente: tomaba una cerveza en un bar de Misiones y sicarios lo acribillaron a balazos

Un nuevo caso de sicariato sacudió a la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen , en la frontera con Brasil . Un comerciante brasileño que tomaba una cerveza en un bar cercano al límite internacional fue asesinado de seis balazos por dos personas que lograron escapar en moto y aún no fueron identificadas.

La Policía de Misiones identificó a la víctima como Donato Francisco Da Silva (40) .

El hombre recibió varios impactos de bala mientras que su acompañante, Gustavo Claudimir Da Rosa Lippe (23), fue alcanzado por un disparo en una pierna y fue detenido horas después, cuando buscó asistencia médica en el hospital.

El ataque se registró el sábado al anochecer. Pasadas las 19, Da Silva llegó junto a Da Rosa a un bar que está a la altura del kilómetro 3 de la ruta nacional 101, y pidió una cerveza.

Unos minutos después llegaron al lugar en una moto dos personas jóvenes, que también serían de nacionalidad brasileña. A diferencia de los hechos anteriores registrados en la ciudad , en este caso los asesinos se instalaron en el lugar y también ordenaron algo para beber.

A los pocos minutos, uno de los jóvenes sacó de la cintura un arma y disparó contra Da Silva a corta distancia. El médico forense constató que el cuerpo tenía seis balazos en la panza, el pecho, la cara y la cabeza. La víctima murió en el acto.

Los asesinos escaparon en la misma moto en la que habían llegado y todo hace suponer que cruzaron el límite internacional y se internaron en el vecino país.

A los investigadores les llamó la atención el comportamiento posterior del joven que acompañaba a Da Silva. Herido de un disparo a la altura del muslo derecho, escapó a pie, llevándose el arma de la víctima.

Apenas la Policía supo del homicidio, dio intervención a la Policía Militar de Brasil porque todo indica que los sicarios escaparon hacia ese país.

El trabajo de los peritos fue supervisado por el juez de Instrucción de San Pedro, Ariel Belda Palomar, quien también pidió a la Policía que buscaran cámaras de seguridad de los alrededores para poder reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho.

En el lugar se secuestró el celular que sería de la víctima y podría arrojar información clave para la investigación una vez que sea peritado por los agentes de cibercrimen.

Cuando la Policía todavía mantenía el operativo de búsqueda de los asesinos y la moto en la que huyeron, desde el hospital de Bernardo de Irigoyen reportaron el ingreso de una persona con una herida de bala.

Los agentes lo identificaron como el acompañante de Da Silva al momento del ataque a balazos y el juez Belda Palomar ordenó su detención hasta tanto se pueda establecer si tuvo algún vínculo con el crimen.

Gustavo Claudimir Da Rosa Lippe, de nacionalidad brasileña, recibió atención médica ambulatoria porque el proyectil no le causó lesiones óseas ni vasculares. Luego fue trasladado a una celda de la comisaría.

Los investigadores establecieron luego que el herido había sido llevado hasta el hospital en un Chevrolet Corsa Wagon que es propiedad de un cuñado de la víctima. El hombre, identificado como Santiago Dos Santos, también fue apresado y puesto a disposición de Belda Palomar.

En los últimos cinco años la ciudad de Bernardo de Irigoyen fue escenario de casi una decena de casos de sicariato , en su mayoría relacionados con el contrabando. La mayoría de esos casos permanece impune.

Fuente: Clarín