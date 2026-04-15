Friedrich Nietzsche: “La mayoría de veces que llevamos la contraria a alguien no es por lo que dice, sino...”

En una época donde creemos dominar el arte de la comunicación, el filósofo Friedrich Nietzsche dejó una idea incómoda pero vigente: “ La mayoría de veces que llevamos la contraria a alguien no es por lo que dice, sino por el tono que usa ” .

La frase, presente en su obra Humano, demasiado humano , resume una de sus críticas más profundas: la ilusión de que somos seres racionales cuando, en realidad, nuestras reacciones están dominadas por emociones.

Durante siglos, la filosofía —desde Sócrates en adelante— sostuvo que el ser humano es racional por naturaleza. Nietzsche rompió con esa idea y planteó lo contrario: no pensamos de forma objetiva, sino condicionados por nuestras emociones, experiencias y creencias previas .

Según el filósofo, nuestras opiniones no nacen de un análisis lógico, sino de una búsqueda inconsciente de placer y de coherencia con lo que ya creemos.

Este enfoque anticipa lo que hoy la psicología conoce como sesgo de confirmación , es decir, la tendencia a dar más valor a la información que coincide con nuestras creencias.

Para el filósofo, el problema es claro: “Las convicciones son más peligrosas que las mentiras” , porque nos hacen creer que tenemos razón sin cuestionarnos.

Uno de los aportes más interesantes de Nietzsche es su mirada sobre las discusiones cotidianas.

Según su análisis, cuando alguien expresa una idea no reaccionamos solo al contenido, sino también al tono, la forma y la emoción con la que se comunica.

De ahí surge su idea central: muchas veces llevamos la contraria no por lo que se dice, sino por cómo se dice .

Esta intuición filosófica tiene respaldo en teorías modernas, como la del psicólogo Albert Mehrabian, quien señaló que una parte importante del mensaje se transmite a través del tono de voz.

Incluso puede provocar lo que se conoce como reactancia psicológica : cuando sentimos que alguien nos presiona, dejamos de procesar el contenido y reaccionamos automáticamente.

Para Nietzsche, este mecanismo revela una verdad incómoda: no sabemos conversar tan bien como pensamos .

En lugar de intercambiar ideas, muchas veces defendemos nuestra postura sin escuchar, reaccionamos emocionalmente y evaluamos al otro por su forma de hablar, no por lo que dice.

El propio filósofo lo resumía con claridad: “No escuchamos a las personas, sino que las clasificamos según la voz con que nos hablan” .

Fuente: TN