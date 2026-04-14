Femicidio en el country de Salta: revelaron cómo fue la estremecedora agonía que sufrió la víctima

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal sumó este lunes una de las jornadas más impactantes desde su inicio. En la sala, el relato de los especialistas y la exposición de pruebas forenses permitieron reconstruir los últimos minutos de la víctima y pusieron en jaque la versión del único acusado, José Eduardo “Jota” Figueroa.

El primero en declarar fue el médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Daniel Chirife, quien detalló la mecánica de la muerte a partir de la autopsia. Su conclusión fue contundente: Mercedes no murió de manera instantánea.

Según explicó, atravesó una agonía de entre tres y cinco minutos , producto de un proceso asfíctico progresivo que combinó la obstrucción de las vías aéreas, la compresión de la boca y la presión sostenida sobre el cuello.

Chirife subrayó que este tipo de muerte requiere la aplicación continua de fuerza durante varios minutos, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada .

Según indicó el diario local El Tribuno , antes de que se exhibieran las fotos y el informe técnico, el propio Figueroa pidió retirarse de la sala . El tribunal accedió, por lo que el imputado no presenció la exposición del perito ni la proyección del material, uno de los momentos más duros de la audiencia.

Otro de los ejes centrales del juicio giró alrededor de las pruebas materiales reunidas en la escena y el estado en que fue encontrado el cuerpo de la víctima.

La licenciada en criminalística Paula Geipel (CIF) sostuvo, a partir de inspecciones oculares y análisis fotográfico, que la evidencia no es compatible con la versión del imputado.

Según Geipel, los indicios ubican la escena primaria en el antebaño de la casa y no en el baño, como planteó la defensa.

Entre los elementos que fundamentan esa conclusión, mencionó la presencia de una huella palmaria en una ventana y el hallazgo de un aro de la víctima en un sector distinto al señalado por Figueroa.

Además, remarcó que en el baño no se detectaron elementos relevantes que permitan sostener que allí se desarrolló la secuencia principal del hecho.

El análisis incluyó el estado en que fue encontrado el cuerpo, a través de fotos impactantes . La perito describió que la víctima estaba en la parte de atrás del auto, boca abajo, con el cabello suelto, los ojos semiabiertos y las piernas dobladas , con una de las extremidades por debajo del cuerpo.

En cuanto a la ropa, señaló que el camisón estaba mal colocado, con una sola manga puesta y la otra sin vestir, y que la víctima estaba descalza cuando la encontraron.

Las pericias detectaron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo : párpado, cuello, frente, mano derecha, glúteo izquierdo, pierna derecha y pie izquierdo.

Durante la investigación, además, se secuestraron dos teléfonos celulares, un cuchillo con manchas de sangre, un buzo con restos hemáticos, una cámara fotográfica y otros elementos que forman parte del expediente.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la médica anatomopatóloga Claudia Portelli , quien aportó el análisis microscópico. Su informe terminó de consolidar el cuadro de violencia. Confirmó que todas las lesiones fueron producidas en vida y en un contexto de agresión sostenida .

Entre los hallazgos más relevantes, mencionó hemorragias en la arteria carótida, signos de compresión y desgarros, y fracturas en el hueso hioides compatibles con la aplicación directa de fuerza sobre el cuello. También describió un cuadro pulmonar asociado a asfixia, con signos claros de hipoxia.

El tribunal ahora analiza todos estos elementos para reconstruir la dinámica del hecho y determinar la responsabilidad del acusado en el femicidio de Mercedes Kvedaras.

Fuente: TN