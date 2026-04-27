Esteban Bullrich: “La ELA se está llevando mi cuerpo, no debería llevarse también mi dinero”

El exsenador Esteban Bullrich reveló en redes sociales que el avance de la enfermedad que padece, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), le impide utilizar una reconocida app de criptomonedas, porque no reconoce su rostro.

Bullrich fue diagnosticado con ELA en 2021 . Se trata de una una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. En ese marco, señaló que no logró resolver la situación a través de los canales habituales de la plataforma.

En un mensaje publicado en la red social X y dirigido a Richard Teng, actual CEO de Binance, el exministro de Educación expresó: “ La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero. Hace 5 meses, el Face ID de Binance dejó de reconocerme porque la enfermedad cambió mi rostro”.

Y agregó: “Su respuesta: nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidad. Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza”.

Horas más tarde, la empresa respondió en la misma red social y aseguró haber iniciado gestiones para abordar el caso. “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo . También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”, indicó la compañía.

De acuerdo con la información que la propia plataforma comparte en su sitio web, los procesos de verificación facial forman parte de sus medidas obligatorias de seguridad y no pueden ser desactivados.

“Estas comprobaciones son esenciales para proteger tu cuenta”, indica la empresa en su sitio web.

En esa línea, también advierte que intentar eludir estos controles —por ejemplo, mediante el uso compartido de cuentas— constituye una infracción a sus términos y condiciones , y que cualquier discrepancia en los datos biométricos puede derivar en fallas en la validación de identidad.

Pero a su vez, la empresa reconoce que esto se convierte en una dificultad en casos como el de Bullrich.

Fuente: La Nación