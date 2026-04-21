Este sábado vuelven las Re tocadas al escenario de la Casa de la Cultura

MADARIAGA







El elenco que ya explotó de risas la Casa de la Cultura y que demostró que está para ser vista por jóvenes, adultos y no solo mujeres sino hombres que disfrutan de estas intérpretes y bailarinas que durante 70 minutos entregan todo de sí, subirá a escena a las 21 horas.

Las actrices son Carina Carrozo, Karina Macchi, Virginia Valcarcel, Mabel Sisti, Gisel Arana y Marta Mancini, junto con 5 bailarinas del elenco de Lorena Barrientos, ellas son Silvana Altamiranda, Sonia Medina, Agustina Sarlengo, Sonia Medina y María Luz Fernández.



La obra indaga sobre un grupo de amigas, envidiosas que hacen lo imposible por mantenerse jóvenes y bellas, destapando un montón de problemáticas sociales.

La dirección está a cargo del profesor Alejandro Manzo.

Valor anticipada de $ 4. 000 el día sábado $ 6.000 en los horarios de la Casa de la Cultura.

Venta telefónica al 02267 404634