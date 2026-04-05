Encontraron muertos a un hombre y una mujer que quedaron atrapados en su auto durante el temporal en Tucumán

Luego del temporal que azotó varias ciudades en Tucumán este fin de semana, autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de un hombre y una mujer que quedaron atrapados en su auto durante el fenómeno meteorológico que afectó numerosas localidades entre la noche de este sábado y la madrugada de hoy. El fallecimiento de la pareja, padres de un bebé de nueve meses, se suma al de un chico de 12 años que murió tras recibir una descarga eléctrica en la vía pública.

El hombre y la mujer —identificados como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornos, de 32— habían sido vistos por última vez el sábado por la noche, cuando salieron de un casamiento en Tafí Viejo. Según denunciaron sus familiares, perdieron contacto con ellos cerca de las 21, cuando emprendieron el regreso a su casa. Horas después, su automóvil —un Nissan Versa blanco— fue hallado en un canal de desagüe, cubierto por lodo y ramas, en el barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9 . Ambos estaban muertos en el interior del vehículo.

De acuerdo con los primeros informes, el auto fue arrastrado por la corriente durante el temporal. El jefe de Bomberos de Tafí Viejo, Ángel Aguilar, dijo, en diálogo con LN+ que alrededor de las 13 de este domingo recibieron un llamado dando cuenta de que había encontrado un rodado en una canaleta del barrio Nueva Italia. “Hubo que sacar los cuerpos tras desprender el techo del vehículo porque quedó incrustado debajo de un puente” , detalló.

Aguilar indicó que, debido al violento temporal que cayó sobre distintas ciudades tucumanas, tuvieron que asistir, por ejemplo, a un hombre que se agarró de la rama de un árbol cuando su rodado era arrastrado por una fuerte corriente de agua .

La tercera víctima , confirmada más temprano, se trata de un chico de 12 años que murió el sábado por la noche tras recibir una descarga eléctrica en la vía pública , en medio de las intensas lluvias. Según datos oficiales, en algunas zonas se registraron más de 150 milímetros de precipitaciones acumuladas, lo que provocó anegamientos y la crecida de ríos y arroyos.

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo , publicó un posteo en su cuenta de X, donde expresó sus condolencias a los familiares de las tres víctimas fatales y agregó: “Ante los problemas climáticos que atraviesa nuevamente Tucumán y otras provincias del país, estamos trabajando de manera permanente junto a autoridades de cada ciudad y cada pueblo, atendiendo las zonas más afectadas por la intensa caída de agua y la crecida de ríos y arroyos, que provocaron inundaciones y anegamientos en distintos pueblos y ciudades de la provincia”.

El fuerte temporal de lluvia y viento registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo dejó un escenario complejo en distintos puntos de Tucumán, con anegamientos, inundaciones, evacuaciones y serios daños en infraestructura, informaron desde Defensa Civil local.

De acuerdo con información oficial del organismo, pese a que el fenómeno había sido anticipado bajo alerta amarilla con previsiones que estimaban precipitaciones inferiores a los 55 milímetros, la intensidad de las lluvias superó ampliamente esos valores . En apenas tres horas se registraron marcas extraordinarias, agravando el impacto en varias localidades.

A partir de las 4 de la madrugada de este domingo, las zonas más afectadas fueron las ubicadas en el sudeste de la provincia . Sin embargo, en sectores de piedemonte y áreas montañosas del centro-oeste, el milimetraje de agua caída superó los 100 milímetros . El caso más extremo se registró en Alpachiri, departamento de Chicligasta, donde se acumularon más de 210 mm hasta las 18 de este sábado. Esta situación provocó el corte de la ruta nacional 65 y el socavamiento de un puente sobre el río Chirimayo . En esa localidad y en Piedra Grande se realizaron evacuaciones preventivas.

Las precipitaciones también impactaron en Monteros, donde se produjeron cortes en la ruta 307 hacia los Valles Calchaquíes y anegamientos en León Rougés y Villa Quinteros. En León Rougés se registraron 122 milímetros de lluvia y en Pueblo Viejo, con 117 milímetros.

Defensa Civil informó que el servicio eléctrico se vio afectado en gran parte de la provincia debido a ráfagas de viento y descargas atmosféricas que provocaron la caída de postes y árboles, así como cortes preventivos solicitados por Defensa Civil en áreas anegadas. Las localidades más comprometidas fueron San Felipe, Santa Ana, Los Sarmientos, La Florida, Alderetes, Santa Rosa de Leales y El Cadillal.

Nuevamente un temporal de lluvia afectó a nuestra localidad. Junto a personal de seguridad, salud, Defensa Civil local, Bomberos y la coordinación del Gobierno de Tucumán, estamos asistiendo a los vecinos damnificados. pic.twitter.com/Sj8j2Nqbby

Desde el Gobierno tucumano indicaron que, este domingo por la mañana, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha un operativo de asistencia urgente en localidades del sur provincial, tras el fuerte temporal de lluvia y viento que provocó inundaciones y evacuaciones. El despliegue se concentró especialmente en el departamento Río Chico, donde las ciudades de Aguilares y Santa Ana presentan el cuadro más complejo, con numerosas familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.

Fuente: La Nación