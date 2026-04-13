El video de Milei como un jugador de fútbol animado que mete goles económicos y se compara con Maradona

Con un video animado de 2 minutos y 45 segundos realizado con inteligencia artificial, Javier Milei buscó imprimirle a su gestión un aura mundialista a dos meses de que inicie el Campeonato de Fútbol Mundial. El Presidente se personificó como un jugador de fútbol de toda la cancha - arquero, defensor y delantero - que gambetea los problemas económicos, personificados como militantes kirchneristas, y mete los goles, que vendrían a ser los logros en materia económica de sus dos años y medio de Gobierno.

El mandatario publicó el video en su cuenta de Instagram el domingo y luego fue difundido de manera oficial por los canales de información de La Libertad Avanza . Para darle más impulso, el cineasta que lo acompaña a sol y sombra, Santiago Oría , también lo compartió en su cuenta de X bajo el título “Los titánicos logros de este Gobierno son indiscutibles”.

El video dura 2 minutos y 45 segundos, una extensión excesiva si se tiene en cuenta que el objetivo es que se circule por redes sociales donde priman los formatos cortos . En el video se lo ve siempre a Javier Milei como un personaje animado al estilo del animé japonés Supercampeones , la serie que contaba la historia de un jugador en ascenso que termina siendo una estrella del fútbol, Oliver Atom.

Con sus músculos marcados y vistiendo como un jugador de la Scaloneta comienza ocupando el rol de arquero - el Presidente ha contado reiteradas veces que en el pasado jugó al fútbol en esa posición - atajando, según el relato, la herencia dejada por, tal como los llama, “los kuklas”.

“Señoras y señores, se retiran los kukas, dejan un déficit enorme y un estadio con mucho gasto. Quien calienta para la Argentina es Javier Milei; se pone los guantes el número uno. Dejaron un penal en contra los kukas. Le van a pegar un remate inflacionario del 211% contra la Argentina, viene el remate, sube la inflación, la ataja Milei ”, sostiene el relator del partido de fútbol imaginario que juega Milei.

El video es una seguidilla de escenas donde el Milei animado lleva la pelota de un lado a otro de la cancha, mientras el relator enumera logros del gobierno, que aparecen como viñetas a los costados al estilo de las onomatopeyas de la serie Batman y Robin de la década del 60, así como los puntos malos que dejó su antecesor.

La voz del relator imaginario toma prestado por momentos pasajes del icónico relato que hizo Víctor Hugo Morales , un confeso kirchnerista, durante el partido que la Argentina jugó contra Inglaterra en el Mundial del 86 cuando Diego Maradona inició la jugada de media cancha que terminó en gol. “Sale jugando desde abajo, avanza por la derecha el genio de la libertad mundial”, dice el relator de Milei.

“Ojo que lo atrapa el cepo que le dejaron puesto, con su fuerza elimina el cepo sin crisis. ¿De que planeta viniste? ”, comenta en otro pasaje al tomar prestada la frase que Víctor Hugo Morales le dedicó a Maradona.

Los rivales del partido que juega sólo Milei son identificados como dirigentes kirchneristas, delincuentes y piqueteros. Aparecen siempre personificados como cucarachas, personas con sobrepeso o que visten prendas oscura s que contrastan con los colores brillantes de la camiseta argentina. Llama la atención que se haya elegido al inicio del corto personificar como cucarachas a jugadores de la Selección argentina que son mostrados retirándose del estadio hacia los vestuarios antes de que haga su ingreso triunfal Milei.

En distintas partes del partido aparecen personificados invitados especiales. Está Donald Trump en la tribuna cuando se hace referencia al reconocimiento extranjero que existe hoy de la Argentina, los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger y, por supuesto no podía faltar, Karina Milei.

"Qué lindo, qué lindo es ver a Javier Milei liderando un equipo de primera. Con Javier Milei pegamos la vuelta y Argentina es grande nuevamente", concluye el relato mientras las versiones animadas de los funcionarios se abrazan en medio de un estadio que los ovaciona.

Fuente: Clarín