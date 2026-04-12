El sindicato, el hotel, la obra social y las empresas dominadas por los Moyano

Desde un sindicato se desprende un emporio. Esta afirmación aplica al caso Moyano y su base de sustentación en el gremio de Camioneros. El liderazgo todavía lo conserva Hugo, pese a diferencias con su hijo Pablo. Las empresas satélites están bajo el paraguas de la pareja del histórico líder sindical, Liliana Zulet .

Alrededor de Camioneros gira un entramado de sociedades que administran fondos millonarios . Una primera órbita contiene a la obra social del sindicato, Oschoca , con sus gastos y contrataciones. Al mismo nivel de ella en cuanto a relación con el corazón del poder moyanista se mueve el hotel 15 de diciembre , ubicado en Mar del Plata, también del gremio.

Las filiales de poder no se agotan en ese triángulo entre el sindicato, la obra social y el hotel. También aparecen empresas que muestran que la mira del clan Moyano, además de camiones, se expande a otras ramas que complementan al núcleo. ¿Qué significa esto? A la administración de Oschoca la acompaña una empresa de prestaciones médicas, bajo el ala de influencia de Zulet.

La inclusión de sus hijos en las distintas “unidades” del emporio es un factor común entre Hugo Moyano y su pareja. En las otras empresas satélite, Juan Manuel Noriega Zulet aparece como presidente. Allí se destaca una constructora y una compañía textil.

Además, se suma una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Allí sobresale el nombre de Pablo Moyano, quien ya ha expresado sus diferencias con la pareja de su padre. En el pasado, el clan también supo administrar al club Independiente. Tras quedar afuera de la dirigencia del “Rojo”, el hijo del histórico líder sindical concentró sus esfuerzos en el equipo de Camioneros. De esta manera, siguió ligado al fútbol, un universo donde el mandamás es Claudio “Chiqui” Tapia , alguien que conoce a la familia sindical. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estuvo casado con Paola Moyano (hija de Hugo).

Facundo Moyano es otra de las figuras importantes del clan familiar, sin embargo, decidió distanciarse de Camioneros pero no del poder gremial. Es el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Peaje.

Representa el corazón del poder de Hugo Moyano. Desde allí se desprenden distintas filiales, que también conviven con las diferencias entre su hijo Pablo, y su pareja Liliana Zulet.

Las decisiones en la obra social del sindicato pasan por Zulet. Administra millones en contrataciones, supo atravesar épocas de abundancia, pese a que actualmente atraviesa una situación de ahogo financiero.

Depende del sindicato administrado por Hugo Moyano. Se encuentra en el foco de una causa por presunto fraude millonario. Esa investigación podría iniciar el inicio de una fractura dentro del gremio.

Es la primera de una serie de empresas bajo el paraguas de Zulet. La compañía se dedica a prestaciones médicas. Ella es su presidenta y debajo se encuentra su hijo, Juan Manuel Noriega Zulet.

Es una empresa constructora que forma parte de los negocios tutelados por Zulet. En este caso, su hijo es la cara visible de la compañía.

Se trata de un taller de ropa que no escapa a la lógica de la constructora y la prestadora de servicios médicos. Área de influencia de Zulet y su hijo como presidente.

Es una aseguradora de riesgos del trabajo. Pablo Moyano aparece como su vicepresidente.

Fuente: La Nación