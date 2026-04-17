El Servicio Meteorológico Nacional hará un apagón informativo en protesta por los despidos: cuando es y cuánto durará

Trabajadores del Servicio Meterológico Nacional (SMN) informaron que harán un " apagón informativo " en protesta por los 140 despidos que se produjeron en el organismo este jueves. La medida implicará la suspensión total de la información sobre pronósticos y alertas oficiales. Y afectará a la información de todo el país.

Según informaron, el cese de actividades o el "apagón" como lo denominaron los mismos trabajadores, se producirá este viernes 24 y no habrá ningún tipo de información durante siete horas. El apagón informativo será de 5 a 12.

¿Qué ocurrirá ese viernes? los delegados gremiales explicaron que durante esas siete horas, no habrá ningún tipo de dato oficial por parte del SMN . Es decir, que afectará la publicación de datos sobre el clima y pronósticos en todos los canales habituales del organismo. Esto incluye las redes, y las plataformas digitales.

La idea de esta medida de protesta es visibilizar el malestar y el impacto que se produjo dentro del funcionamiento del organismo por los despidos masivos propulsados por el Gobierno de Javier Milei. "La calidad de la información se verá alterada con los recortes propuestos por este Gobierno", anticipó uno de los delegados gremiales.

Lo cierto es que la falta de datos no es menor. Atañe a todo el país. Y desde el ente gubernamental explicaron la importancia que tienen los datos meteorológicos en la vida cotidiana de todos y que la medida "arbitraria", según señalaron, apunta a exponer la centralidad de los datos en la elaboración de pronósticos y en los sistemas de alerta.

En ese sentido, remarcaron que toda la información que se producía por los empleados que ahora están faltantes no eran complementarias, sino la base de todo el sistema .

La falta de datos compromete la calidad del servicio. Y en ese sentido, los empleados advirtieron que ese "faltante de personas a cargo" afectará el desarrollo de alertas . Sumamente necesarios para el interior del país y la producción agropecuaria, los vuelos y también para el día a día de cada una de las personas que busca en el SMN un pronósticos confiable.

Los representantes gremiales del sector alertaron sobre las consecuencias que puede tener la reducción de recursos humanos en el organismo. Y remarcaron que el recorte de contratos podría afectar la capacidad operativa del organismo en el corto plazo.

En ese sentido, advirtieron que el apagón informativo meteorológico podría no ser una única medida de protesta. “ Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros ”, confirmaron en charla con el canal informativo LN+.

Desde el organismo señalaron que este tipo de acciones suceden por primera vez por el faltante del personal que repercutirá en el resultado final de las informaciones. Esta medida refleja lo endeble que quedó dicho organismo y la gravedad del conflicto que están atravesando.

Fuente: Clarín