El PRO se diferencia de la postura de Milei con la guerra en Medio Oriente: pidió “claridad estratégica y responsabilidad política”

El ex presidente Mauricio Macri dejó un mensaje claro sobre Argentina en la cena de la Fundación Pensar, donde hubo un jugoso backstage , pero además el think-thank del PRO se diferenció del gobierno de Javier Milei sobre la postura en la guerra de Medio Oriente .

En el informe titulado "Una tormenta perfecta", las primeras diferencias con la mirada de la Casa Rosada la estableció Fulvio Pompeo, Secretario de Relaciones Internacionales del PRO y a la vez, "canciller" del Gobierno de la Ciudad.

"Nuestro país debe asumir una posición de claridad estratégica y responsabilidad política, considerando la búsqueda permanente de efectos positivos en la seguridad y el bienestar de los argentinos", escribió Pompeo en la editorial de la publicación macrista.

"En este contexto, nuestro país debe asumir una posición de claridad estratégica y responsabilidad política, considerando la búsqueda permanente de efectos positivos en la seguridad y el bienestar de los argentinos", remarcó.

"Este es un momento que demanda liderazgo y visión de largo plazo. Argentina debe reafirmar su compromiso democrático, fortalecer sus instituciones y actuar con coherencia en el plano internacional", concluyó Pompeo. Sin embargo, dentro de la publicación hay más críticas al Gobierno.

Dentro de un artículo sobre las cinco claves del conflicto en Medio Oriente, hay un subtítulo que se pregunta "¿Cómo afecta esto a la Argentina?". Ahí, desde la Fundación Pensar, destacaron: "A partir del inicio de las hostilidades, el régimen iraní advirtió que las representaciones de Israel en el mundo podrían convertirse en 'objetivos legítimos', lo que llevó al Ministerio de Seguridad Nacional a elevar los niveles de alerta y activar protocolos preventivos en todo el territorio".

"Las medidas incluyeron el refuerzo de la custodia en embajadas y consulados, especialmente las representaciones de Estados Unidos e Israel, instituciones religiosas, escuelas y centros comunitarios vinculados a la comunidad judía, aeropuertos internacionales y pasos fronterizos. Asimismo, se dispuso reforzar la seguridad en infraestructura crítica: centrales nucleares, represas, instalaciones energéticas y puertos", continuaron.

"El Presidente Milei fue la voz más explícita de la región al respaldar formalmente los ataques desde el primer día, dejando abierta la posibilidad de acompañar más activamente a Estados Unidos e Israel en caso de que la situación lo requiriera", publicaron desde el PRO.

Te compartimos un resumen de la nueva edición de Pensar Argentina, el informe de la Fundación Pensar, que analiza el conflicto de Medio Oriente, la apertura de sesiones ordinarias y la Convención Nacional del PRO. 👇 pic.twitter.com/d1MjS8Aimu

"El régimen dictatorial de Irán, que financia el terrorismo internacional, que perpetró dos de los peores atentados de la historia argentina, y que durante décadas desafió sistemáticamente el orden internacional. Estos hechos deben llevarnos como nación a rechazar su posicionamiento", destacaron.

Ahí puntualizaron que Argentina puede ser blanco de un ataque: "No obstante, hay una gran diferencia entre tener una posición clara respecto al conflicto y querer participar activamente en él sin agregar capacidad real de influencia sobre el resultado de la guerra, y poniendo a nuestro país como un blanco de ataque".

"Argentina es parte de América Latina, una región que históricamente se ha mantenido alejada de los conflictos militares extrarregionales y que construyó su credibilidad internacional sobre esa base. Esa posición nos permite mantener vínculos comerciales con múltiples actores, acceder a foros multilaterales con voz propia y no cargar con los costos de guerras que no decidimos. Cuando se abandona esa posición sin que medie una amenaza directa, se paga un precio en seguridad sin obtener un beneficio equivalente ", sostuvieron desde el PRO.

Y concluyeron: "La presencia documentada de células vinculadas a Hezbolá y redes de financiamiento del terrorismo iraní en la Triple Frontera constituye una amenaza real que requiere respuesta policial, judicial y de inteligencia, no escalada retórica. La política exterior responsable consiste en sostener el alineamiento con Occidente sin transformarlo en un cheque en blanco que habilita compromisos que la Argentina no tiene capacidad ni mandato para asumir ".

Fuente: Clarín