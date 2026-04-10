El padre de Ángel denunció cómo vivía el nene antes de morir en Comodoro Rivadavia: “Era una casa de tortura”

En medio de la conmoción por el caso de Ángel , el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia , su padre se quebró al hablar de la casa en la que vivió el chico durante sus últimos meses de vida, bajo la custodia de su madre.

Lorena y Luis conversaron en diálogo con TN y expresaron que no estaban al tanto de las condiciones de la casa de Mariela, la madre del nene. “Nos da impotencia, porque protección decía que Ángel tenía su dormitorio, que vivían bien. Es todo mentira, hay un pozo ahí en el medio ”, dijo la madrastra del menor.

“ Lo que me asombra es la suciedad que hay dentro de la casa . Mi hijo debió vivir un calvario porque él era re arisco con la limpieza. Si veía algo sucio iba y se enjabonaba. ¿Acá cómo hacía?, estaba lleno de pañales" , señaló Luis, que se quebró mientras veía las imágenes de la vivienda.

“No sabíamos dónde vivía ni el jardín, tuvimos que recorrer todo para encontrar a qué jardín iba el nene. Menos sabíamos de esta casa de tortura que fue para Ángel”, contó.

Ángel vivió junto a su padre y la esposa, quienes mostraron cómo era la pieza en donde creció hasta el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia le dio la tenencia a la madre del chico: “ Es humilde pero es limpia . La mamá se llevó sólo una mochila. Acá quedaron todos sus trabajitos del colegio, sus juguetes, su bici”.

“La psicóloga decía que vivían bien, que se mantenía con el sueldo de los dos, la higiene es un asco , porque podés vivir de manera humilde pero ser limpio. Ángel vino todo marcado, todo picado. Ahora entendemos dónde vivía y por qué estaba así”, expresó Lorena.

El chico murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril, y desde entonces, la conmoción crece en la comunidad.

Mientras avanza la causa para esclarecer en qué circunstancias se dio la muerte de Ángel, las pericias indicaron la presencia de lesiones internas en la cabeza .

El padre del nene apuntó directamente contra la madre y dijo que ella lo mató. En medio del dolor, insistió en que había alertado reiteradas veces sobre la situación: “Yo les dije: ‘A mi hijo le va a pasar algo con esa mujer, le va a pasar algo’ . Y dicho y hecho”, aseguró.

Por su parte, la madre rompió el silencio y se defendió de las acusaciones: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué ”.

Fuente: TN