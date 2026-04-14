El Gobierno busca captar más dólares con el pago a los bonistas en la mira

El Gobierno buscará mañana captar otros US$300 millones del mercado local con la colocación de dos nuevos tramos de los Bonar AO2027 y AO2028, con vistas a acumular una tenencia que le ayude a refinanciar, por esta vía, el pago de los US$4200 millones con bonistas que se le vienen el 9 de julio .

Se trata de títulos creados meses atrás para captar demanda de bancos, inversores institucionales y hasta ahorristas locales, a partir de una estructura que le permite ir pagando su cuota de intereses del 6% anual de manera mensual.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 15 de abril: ➡️ Licitación ✅ LECAP Y BONCAP. 14/08/26 (S18G6) - nueva ✅ LECER Y BONCER. 29/09/28 (TZXS8) 28/03/29 (TZXM9) ✅ TAMAR. 26/02/27 (TMF27) 31/08/27 (TMG27) ✅ Dólar Linked 30/06/28… pic.twitter.com/3zBkJrzdOm

Los ofrece cada vez que llama a licitación (una vez por quincena) para renovar la deuda en pesos que le vence, con cupos de US$150 millones por papel para la emisión primaria y de US$100 millones para la colocación secundaria, que se realiza al día siguiente y bajo las condiciones surgidas de la subasta original. De allí que hayan sido incluidos nuevamente en la convocatoria para mañana.

El punto a destacar es que la colocación esta vez sí le serviría para ir fortaleciendo “caja” con vistas a ese compromiso de pago. La aclaración es porque, según se puede observar siguiendo la evolución de las cuentas públicas oficiales, de los US$931 millones que levantó por esta vía hasta aquí desde que comenzara a fines de febrero con estas colocaciones, apenas US$145 millones se sumaron a los depósitos del Tesoro Nacional en la cuenta abierta en el Banco Central (BCRA).

“Siguiendo ese derrotero, se puede inferir que, en el mientras tanto, hubo pagos netos por US$783 millones , entre los realizados al Club de París y distintos organismos internacionales”, explica el economista jefe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), Emiliano Anselmi.

Esto equivale a decir que, de lo captado, solo poco más del 15,5% se mantuvo hasta hoy atesorado.

Para los analistas de mercado, la posibilidad de mejorar notablemente ese porcentaje está abierta porque, en el trimestre en curso, hay muy pocos vencimientos externos que atender. El más importante es un pago por intereses cercano a los US$800 millones al FMI, pero que se considera calzado con el desembolso pendiente de ese organismo por US$1045 millones , que estaría por realizarse en unas semanas. “Considerando eso, el neto por afrontar en estos tres meses es de apenas US$421 millones ”, recuerda Anselmi, para demostrar que la “ventana temporal” juega a favor.

La única duda está relacionada con la capacidad de captación de la versión del Bonar que vence un año después del cambio de Gobierno, aun con el amplio diferencial de tasa de 3,74 puntos ( 5,12% del AO27 vs. 8,86% del AO28 ). Vale recordar que en la última colocación, a fines de marzo, solo hubo sobreoferta por 1,5 veces para este papel (contra más del doble de su hermano menor) y, en la segunda vuelta, captó apenas US$34 millones , lejos del cupo de US$100 millones que se ofrecía.

Desde el Ministerio de Economía admiten que siguen de cerca la evolución de estas colocaciones y los ingresos que puedan provenir de las privatizaciones en marcha para definir, a la vez, el resto de la estrategia para completar el monto requerido para el pago. “Se analizan todas las opciones disponibles”, comentaron escuetamente a LA NACION.

Esto, incluso, podría incluir la opción de una emisión internacional si la nueva tendencia a la baja que exhibe el riesgo país (cayó de 637 a 517 unidades en 15 días ) se consolida. en los últimos días, admiten, vuelven a llegar ofertas de bancos internacionales para llevarlas adelante, posibilidad meses atrás desechada pero que ahora podría reabrirse (si se dan las condiciones para colocar a un dígito) ya que por la vía de los Bonares solo se podrían obtener, en el mejor de los casos, unos US$2000 millones adicionales.

Fuente: La Nación