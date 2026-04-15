El gesto de Ubeda durante el partido de Boca que indignó a Alfaro Moreno, leyenda de Barcelona de Ecuador: “Una falta de respeto”

Cuando al partido entre Boca y Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores le restaban poco más de dos minutos del tiempo agregado, desde la platea que está justo arriba del banco de suplentes un hincha le pidió al DT xeneize que firmara una camiseta amarilla , a lo que el técnico no tuvo problemas en acceder. El momento de la rúbrica quedó plasmado en la transmisión oficial. “Absolutamente innecesario y una falta de respeto al equipo rival y al fútbol”, lo criticó con dureza Carlos Alfaro Moreno, una leyenda del fútbol ecuatoriano e histórico delantero de Independiente de Avellaneda .

“Hay que tener la dimensión del equipo que estás dirigiendo y el mensaje que das al continente. ¡Qué fastidio!“ , escribió el exjugador y presidente del Barcelona de Ecuador entre 2019 y 2013 en su cuenta de X.

El curioso hecho por el que fue reprochado el exdeportista tuvo lugar previo a que el volante Ander Herrera marcara el tercer gol de Boca en su segundo triunfo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Alfaro Moreno fue jugador de la selección argentina entre 1987 y 1991 , cuando Carlos Salvador Bilardo estaba al mando, y compartió plantel con Diego Maradona . Surgido de Platense, tuvo un paso inolvidable para los hinchas de Independiente , donde fue figura del equipo campeón de 1988/89 como socio futbolístico de Ricardo Bochini . Luego, jugó en España, México y Ecuador, donde se convirtió en ídolo de Barcelona . A tal punto que adoptó esa nacionalidad y fue presidente de ese club entre 2019 y 2023.

“Estoy muy orgulloso de tener la nacionalidad ecuatoriana por adopción. Como me dijo una vez un presidente del Barcelona, don Isidro Romero, mientras dábamos una vuelta olímpica: ‘Vas a enterrar tus huesos aquí’ . Y estoy seguro de que así va a ser, voy a enterrar mis huesos acá. Espero que no sea pronto nada más, jajaja”, dijo, años atrás, en una entrevista con este diario.

Boca recibió este miércoles por la mañana la confirmación de una mala noticia que ya se olfateaba durante el partido contra Barcelona de Ecuador. Agustín Marchesín, su arquero titular, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha , de acuerdo al parte médico oficial comunicado por la institución, por lo que estará varios meses alejado de las canchas .

#ParteMédico Agustín Marchesín presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/6sFAb0OBxl

Jorge Batista, el jefe del departamento médico de Boca y quien estará a cargo de la operación cuando baje la inflamación y se completen los estudios prequirúrgicos, aclaró en sus redes que, “ante versiones infundadas”, la lesión previa en el aductor derecho “no tiene absolutamente nada que ver” con este problema en la rodilla.

“El mecanismo lesional es imperceptible, pero si se analiza detenidamente, cuando [Marchesin] pisa antes de caer en la segunda jugada, realiza un mecanismo de ligero valgo y rotación interna (repito, casi imperceptible)”, explicó el médico sobre el momento en que el arquero se lastimó.

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Fuente: La Nación