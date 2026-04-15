El Fantasma del Banco Río: las revelaciones del miembro de la banda que nunca cayó

El 13 de enero de 2006 ocurrió uno de los hechos más impactantes de la historia criminal argentina. Una banda de asaltantes se llevó más de 15 millones de dólares del Banco Río de Acassuso , un robo cinematográfico sobre el que se escribieron libros y se hicieron películas y series. La operación combinó toma de rehenes , engaño a la policía y una espectacular fuga a través de un desagüe pluvial. Hubo un integrante de la banda que nunca fue identificado por la Justicia.

Lo apodan "El fantasma del Banco Río" . Participó de la planificación y ejecución, conoce cada detalle de lo ocurrido antes, durante y después del denominado robo del siglo.

Más de veinte años después, rompió el silencio en una entrevista con El Aguantadero , un ciclo de reportajes a personajes mitológicos del hampa argentino a cargo de los periodistas Rodolfo Palacios e Ignacio Ramírez . Clarín reproduce un framento de esa la entrevista, que puede verse completa en el canal de Youtube de La Canchita TV .

No fue imputado, no fue detenido, no fue indagado y tampoco apareció en las principales declaraciones de la causa. Su nombre no figura en los registros públicos del expediente. Muchos lo dieron por muerto. Pero está vivo. A los 74 años, ya retirado del delito,se muestra enmascarado no por temor a la Justicia (la causa del robo ya prescribió) sino para mantener su perfil bajo.

Mientras la mayoría de la banda terminó detenida, él logró mantenerse fuera del radar judicial desde el primer día. Nunca fue vinculado formalmente con el caso . Ni siquiera por Alicia di Tullio, exesposa de Raúl Beto de la Torre, la mujer que reveló ante la policía la identidad de cinco miembros de la banda, testimonio que derivó en capturas y posteriores condenas.

Fuente: Clarín