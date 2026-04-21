El escandaloso audio de Luque contra Dalma y Gianinna que se conoció en el juicio por la muerte de Maradona

Este martes, durante la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, la querella reprodujo un audio en el que Leopoldo Luque arremetió contra las hijas del Diez y las llamó “hijas de put...”, entre otros insultos.

“Las gordas dicen: ‘arreglamos que no’. Son unas hijas de put... No quiero ni hablar, porque tengo unas ganas de decirles ‘gordas del ort... , cierren el ort...’. Qué mala leche que son”, se escuchó decir al neurocirujano y médico de cabecera de Maradona.

Luque declaró por primera vez por este juicio el 16 de abril. En el primer debate del año pasado, no lo hizo.

Durante su intervención, el médico aseguró que Maradona sufrió una falla cardíaca. “El corazón de Diego pesaba 495 gramos, es el rango más alto pero dentro de lo normal. Los peritos dijeron que estaba grande, el doble de lo normal, y lo normal son 500 gramos”, explicó.

En este sentido, sobre el momento de la muerte, sostuvo: “El paciente estuvo siendo reanimado durante una hora, reanimaron un cadáver. Ya sabían que estaba fallecido ”.Luego, dijo que cuando se decidió hacer una internación domiciliaria en conjunto con la familia, él aclaró que no era médico clínico como para quedarse a cargo de la salud de Maradona.

“Nunca hablé con los enfermeros porque solo era un neurocirujano y no estaba al tanto de nada clínico. Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos lo sabían. La hija me dijo específicamente que iba a buscar a un clínico ”, agregó.

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Fuente: TN