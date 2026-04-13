El cordobés Llaryora reclamó por el PAMI: “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”

CÓRDOBA.- En un contexto de reclamos de jubilados nacionales que se atienden en PAMI por las demoras en los turnos y los cupos para especialidades, de prestadores por la deuda acumulada y de los médicos de cabecera por la baja del precio de la cápita que les paga la obra social, el gobernador Martín Llaryora pidió a las autoridades de la entidad que “no se escondan más, pongan la cara y los recursos” .

En la presentación de un programa de capacitación provincial y, sin dar nombres, el gobernador de Córdoba afirmó “pido públicamente: no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos” y agregó: “No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado” .

El miércoles próximo, en Córdoba, los médicos de cabecera convocaron a una manifestación frente a la delegación de la entidad en la ciudad capital, mientras que a nivel nacional la Asociación de Profesionales del PAMI (Appamia) inició un paro de 72 horas para protestar por recortes.

La obra social, que es la más grande del país con cinco millones de afiliados , aunque incrementó la cápita de $900 a $2.100 suprimió los pagos variables, con lo que se redujo alrededor del 40% el ingreso total de médicos y prestadores .

“A los dirigentes nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos -planteó Llaryora-. Tengan coraje, defiendan a los abuelos, ¿o no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país?”.

El ministro de Salud, Mario Lugones , se reunió la semana pasada con su par de Economía, Luis Caputo , pero hasta el momento no se informó de una inyección de recursos frescos para el PAMI.

El viernes pasado cuando estuvo en Córdoba , la jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich , admitió los problemas que atraviesa el PAMI por el retraso en el giro de fondos: “Hay una situación que es muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar. Esa situación el ministro de Economía la tiene muy clara”.

En esa línea precisó “estos fueron unos meses difíciles: estamos con algunos pagos atrasados pero esto se va a regularizar y el ministro lo tiene muy claro”, añadió. La delegación del PAMI Córdoba , hasta diciembre, tuvo al frente al actual diputado nacional Marcos Patiño Brizuela , quien es del riñón de Gabriel Bornoroni . El problema no es del distrito, sino a nivel nacional.

Osvaldo Jaldo , el gobernador de Tucumán, también ha insistido varias veces en los últimos tiempos en la necesidad de que se normalicen los pagos a la obra social de los jubilados.

En el Congreso, diputados de la oposición, principalmente de la Comisión de Salud y Acción Social , solicitaron informes y citaron a autoridades del Pami para tener detalles sobre los cambios en coberturas y demoras en pagos.

La semana pasada el ministro Lugones se reunió con Caputo para destrabar la situación de deuda que, ronda los $ 500.000 millones. Al final del encuentro dijeron que fue “muy productivo, en la cual se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda”. Pero al día de hoy, los fondos no aparecieron.

Fuente: La Nación