El Colegio de la Abogacía de la CABA apoyó el proyecto de reglamento de la Corte para elegir jueces

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, expresó su apoyo a la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reformar el sistema de selección de magistrados , y solicitó, vía nota, a los consejeros y consejeras del estamento de abogados del Consejo de la Magistratura su inmediato tratamiento y aprobación.

“En este momento de la Argentina es crucial contar con jueces independientes e imparciales. El proyecto de reglamento de la Corte que, atiende más a sus méritos técnicos que a la discrecionalidad política, está encaminado en el buen sentido”, subrayó el excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura.

A su turno, la candidata a presidir el Colegio Público, Alejandra García explicó que no se trata de una cuestión ajena para quienes “ejercemos la abogacía”. “Los abogados y las abogadas somos parte inescindible del sistema de justicia y desarrollamos nuestra tarea frente a decisiones que determinan el curso y el resultado de los procesos. En ese marco, la forma en que se evalúan los antecedentes, se pondera el mérito y se estructuran las distintas instancias del concurso tiene efectos concretos sobre la práctica profesional”, añadió la actual coordinadora Legal y Técnica.

“Una etapa de selección fundada en parámetros objetivos y controlables constituye una condición necesaria para sostener un sistema de justicia independiente, con reglas previsibles y decisiones técnicamente fundadas”, concluyó García.

El lunes pasado, las máximas autoridades del Colegio Público concurrieron al Palacio de Tribunales y transmitieron personalmente su apoyo a la iniciativa, en el marco de la presentación del proyecto.

Finalmente, Gil Lavedra solicitó a los cuatro consejeros representativos del estamento de la abogacía que “hagan sus mayores esfuerzos para que se trate ese reglamento y se apruebe uno que vaya en línea con los principios que sostiene la Corte”.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, convocó a los colegios de abogados a profundizar “un lenguaje claro” para que “la comunidad comprenda mejor” la discusión entre lo legal e ilegal, mientras que convocó a trabajar con el Poder Judicial para encontrar un “nuevo punto de equilibrio” entre la presencialidad y la virtualidad, a cinco años de la pandemia.

Rosatti abrió con esta propuesta el Primer Encuentro Nacional de la Abogacía, una jornada de reflexión federal sobre el presente y el futuro de la profesión que se llevó adelante en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y que contó con la participación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.

“Me siento muy honrado de compartir con ustedes. Yo vengo de la profesión, así que siento mucha empatía por estos ámbitos –dijo Rosatti-. Aprovechando este auditorio en el que están representados colegios de abogados de distintos lugares del país, quiero hacer dos reflexiones sobre dos temas en los que podemos trabajar en conjunto con la abogacía organizada, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Y digo en conjunto porque es muy importante que así lo hagamos”.

Fuente: Clarín