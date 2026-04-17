El biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, dijo que Adorni es mentiroso y volvió a pedir que renuncie

En línea con sus declaraciones de esta semana, el biógrafo del presidente Javier Milei , Nicolás Márquez, dijo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , es un “mentiroso” a raíz de las explicaciones que brindó sobre sus viajes y propiedades, y volvió a pedir su renuncia ya que daña a la gestión.

“Su permanencia perjudica al Gobierno. Está totalmente desacreditado, degradado, su reputación está en el subsuelo. Concentra el repudio mayoritario de la población. Un funcionario de tan alto cargo no solamente se perjudica a sí mismo sino también al Gobierno”, sostuvo Márquez en diálogo con LN+ este viernes.

Tras ello, insistió que quien debería determinar si Adorni cometió delitos es un juez. Sin embargo, lo calificó de mentiroso, en referencia a sus dichos en los que aseguró que no se tomaba vacaciones y luego la Justicia confirmó que viajó con su familia a Punta del Este y a la isla de Aruba.

“ Si Adorni fuese un señor impecable, de todas maneras se tiene que ir , porque para la opinión publica es un sujeto que reta, que desgasta, fastidia, genera rechazo, no sirve políticamente. Él ha mentido públicamente, se ha demostrado incapaz de dar una conferencia de prensa, así que tengo todo el derecho a sospechar que es un mentiroso. Algo raro hay detrás. Es un personaje que ha hecho algunos movimientos que no se pueden confesar”, señaló Márquez.

Al ser consultado sobre si habló con el Presidente, el biógrafo indicó que no sobre este tema porque se mantiene “al margen” ya que no es funcionario de la administración libertaria.

En otro tramo de la entrevista, Márquez expresó que por “culpa” del ministro coordinador, el Gobierno “no puede mostrar sus logros”, como quiso hacer la secretaria general Karina Milei junto a Adorni en Vaca Muerta.

“Acá lo único imprescindible es Milei, todos los demás son intercambiables. Políticamente Adorni está muerto, terminado, fusilado, sepultado. La vida que está llevando no se corresponde con lo que ganó”, sentenció.

El miércoles de esta semana, Márquez pidió la renuncia de Adorni a través de una publicación de X, en la que sostuvo que los ministros deberían pedir que el jefe de Gabinete deje su cargo. “Si tienen dignidad, deberían exigir su renuncia o en su defecto renunciar ellos: ¿acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”, escribió.

La publicación incluyó una imagen de una noticia que confirma que el jefe de Gabinete, fuertemente respaldado por Milei y su hermana Karina, viajó a Aruba junto a toda su familia. También es investigado por enriquecimiento ilícito.

“La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad : que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder , ni por ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia”, agregó en su mensaje de esta semana.

Este miércoles, LA NACION informó que la Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento de Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas.

Según consta en las escrituras, las mujeres que le vendieron a Adorni lo compraron en US$200.000 y lo revendieron en US$230.000 . La investigación judicial puso el foco en el valor que figura en la escritura que realizó la escribana Adriana Nechevenko .

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales en US$200.000 , cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Luego de las reformas, lo vendieron en 1533 dólares el m2 . Los investigadores sospechan de la escasa diferencia en el precio de reventa.

Por otra parte, este miércoles declararon las mujeres que le vendieron el departamento al jefe de gabinete en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito . La cadena de eventos relatado por ambas en relación al departamento de Caballito dejó dudas en la fiscalía y la sospecha de que Adorni siempre pudo haber sido el destinatario final de la operación.

Fuente: La Nación