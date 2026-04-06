Dos hermanos de 8 y 5 años murieron atrapados en un freezer cuando jugaban a las escondidas

Un hecho conmociona a Colombia: dos hermanos de 8 y 5 años fueron encontrados muertos dentro de un freezer en su casa.

El dramático episodio ocurrió durante la tarde del sábado en el municipio de Vista Hermosa del departamento del Meta.

Las víctimas, identificadas como Saori Guevara, de 8 años, y Darién Guevara, de 5 , estaban en su casa cuando, según precisaron los medios locales, decidieron utilizar un congelador desconectado como escondite mientras jugaban.

En diálogo con El Tiempo, Brayan Guevara Triviño, padre de los nenes, relató cómo se desencadenó el hecho. “Nosotros salimos a buscar alimentos y a buscar una camisita que necesitaban para un desfile cuando entraron a estudiar. Salimos y nos demoramos unos 20 minutos, más o menos. El congelador estaba desconectado”, explicó. De acuerdo con su testimonio, los chicos solían jugar a las escondidas y aguardaban a que sus padres regresaran para iniciar la búsqueda.

Cuando volvieron a la casa y notaron la ausencia de los pequeños, la familia comenzó a buscarlos por toda la propiedad hasta que los encontraron dentro del freezer. “Los niños se subieron y se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron” , relató el padre.

Los hermanos fueron trasladados de urgencia a una clínica cercana para ser reanimados, pero el personal médico confirmó que ambos llegaron sin signos vitales. Según especificaron los medios, la falta de oxígeno dentro del compartimento sellado resultó letal en pocos minutos.

Las autoridades del departamento del Meta tomaron intervención para esclarecer lo ocurrido. Si bien el relato familiar apunta a un accidente derivado de un juego, peritos forenses de Medicina Legal realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del deceso y descartar otras irregularidades.

El municipio, a la par, emitió un comunicado con detalles del caso. “La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido el día de ayer en nuestro municipio, un hecho que enluta a toda la comunidad y nos llena de dolor”, comenzó el texto en el que, además, se explicó que los nenes estaban solos durante el accidente.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de inmenso dolor; este trágico hecho nos obliga, como sociedad, a reflexionar con urgencia y a recordar que proteger a la niñez no es una opción, es un deber sagrado, porque los niños no deben permanecer solos, no dimensionan los riesgos y confían plenamente en el cuidado de los adultos. Un descuido puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos, por eso desde la Administración Municipal hacemos un llamado firme a todos los padres, madres y cuidadores a extremar las medidas de cuidado, supervisión y protección de los menores; hoy no basta con lamentar, hoy debemos actuar, prevenir y cuidar, porque esto no puede volver a pasar”, completaron.

Fuente: TN