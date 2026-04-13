Detuvieron a una pareja narco en Córdoba e incautaron 100 dosis de cocaína

Una operación policial en la ciudad de Jesús María en la provincia de Córdoba concluyó con la detención de una pareja acusada de comercializar droga tanto en espacios públicos como a través del servicio de delivery.

El procedimiento, ejecutado en las últimas horas por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) , se desarrolló tras una investigación que permitió identificar la modalidad ilícita utilizada por los sospechosos, quienes habrían extendido su actividad a distintos puntos de la ciudad y sus inmediaciones.

La intervención policial se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Chubut al 1500 , escenario donde los agentes irrumpieron para proceder a la detención de los dos implicados , ambos mayores de edad.

Según se informó, el operativo formó parte de un despliegue más amplio orientado a combatir el narcomenudeo en la región, una problemática que ha generado preocupación entre las autoridades locales y los vecinos de Jesús María.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 100 dosis de cocaína , una suma de $168.450 en efectivo , una balanza de precisión y otros elementos considerados de interés para la investigación. El resultado del procedimiento fue comunicado oficialmente por la FPA, que destacó la importancia de desarticular circuitos de venta minorista en zonas urbanas y espacios públicos frecuentados por jóvenes y familias.

De acuerdo con los datos proporcionados por la investigación, la principal sospechosa contaba con antecedentes por narcotráfico y empleaba una modalidad dual para la comercialización de la droga. Por un lado, realizaba ventas directas en una plaza cercana a su domicilio, considerada un punto habitual de encuentro para consumidores. Por otro, aprovechaba la colaboración de su pareja , quien se encargaba de la distribución a domicilio bajo la modalidad de delivery, lo que permitía ampliar el alcance de la red y minimizar la exposición directa de la mercancía ilegal.

El esquema de funcionamiento quedó al descubierto luego de un seguimiento realizado por personal de la FPA, que documentó movimientos y contactos en diferentes franjas horarias. Se informó que la pareja coordinaba las entregas mediante comunicaciones telefónicas y que la logística permitía evadir controles rutinarios en la vía pública. El hallazgo de la balanza y el dinero en efectivo en el domicilio refuerza la hipótesis de una actividad sostenida en el tiempo.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la detención se produjo en el marco de un allanamiento autorizado por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Jesús María , que dispuso el traslado de los imputados a sede judicial junto a los elementos incautados. Las investigaciones continúan para determinar si existen otros involucrados o conexiones con redes de distribución a mayor escala.

Una semana atrás y después de más de seis meses de investigación , la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular dos puntos de venta de droga en la ciudad de Córdoba . El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal , culminó con la detención de dos hombres mayores de edad y la incautación de una considerable cantidad de sustancias prohibidas.

En la madrugada del operativo, los equipos de la FPA irrumpieron en dos viviendas ubicadas en calle Icho Cruz al 50 y Canals al 6200 , dentro del barrio Comercial. Las acciones se desarrollaron en simultáneo, con la participación directa de fiscales y personal especializado, bajo estricta coordinación judicial. Los agentes lograron ingresar sin incidentes y neutralizar a los sospechosos en ambos inmuebles.

La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias anónimas que apuntaban a la existencia de una red de venta de estupefacientes que operaba en el sector.

Durante los allanamientos, se decomisaron 520 dosis de marihuana y 183 de cocaína , además de plantas y cigarrillos de cannabis sativa . También se encontró dinero en efectivo por $586.700 , un arma de fuego y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de sustancias, como balanzas, envoltorios y teléfonos celulares. Todos estos elementos fueron catalogados y puestos a disposición de la justicia para profundizar la investigación.

Uno de los domicilios funcionaba como un auténtico búnker de venta de drogas. Según se informó, el principal investigado continuaba atendiendo el lugar a pesar de tener colocada una tobillera electrónica por una causa previa de violencia familiar.

En el allanamiento participó la perra detectora Hanna , entrenada en la búsqueda de estupefacientes. El animal fue determinante para ubicar marihuana escondida en la parte superior de un ropero , lo que facilitó el secuestro de dosis adicionales y reforzó las pruebas contra los detenidos.

El operativo también permitió identificar la modalidad de comercialización: el búnker mantenía una atención permanente de clientes, principalmente durante horarios nocturnos. Las tareas de inteligencia demostraron que los acusados recurrían a dispositivos electrónicos y vigilancia propia para advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, lo que dificultó las tareas previas de recolección de pruebas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno , los dos hombres detenidos fueron trasladados a sede judicial. Ambos fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes , delito tipificado en la legislación argentina y penado con severidad. La Fiscalía anticipó que solicitará medidas cautelares estrictas, debido a la gravedad de los hechos y los antecedentes de al menos uno de los imputados.

Fuente: Infobae