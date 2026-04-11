Detuvieron a un futbolista que gritó “bomba” en un vuelo que partía de Jujuy y evacuaron el avión

Un sorpresivo hecho ocurrió este sábado en un vuelo de Flybondi que partía desde el aeropuerto de Jujuy . Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, gritó que tenía una bomba justo antes del despegue y activó el protocolo correspondiente a estas amenazas. Desde la compañía advirtieron a LA NACION que el accionar del futbolista generó demoras y cancelaciones que impactaron en más de 1200 pasajeros .

Sus acciones causaron que todos los que se encontraban en la aeronave fueran evacuados , que él fuera detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que sea retirado del avión con esposas puestas . Su equipo viajaba a la provincia de Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario Argentino.

Fue en el vuelo 5181 de la empresa lowcost que tenía previsto salir a las 13.25 desde el Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán, en San Salvador de Jujuy, y aterrizar cerca de las 15.30 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Sin embargo, se vio afectado por el incidente y sufrió una demora de más de cinco horas: recién a las 18.50 partió rumbo a Buenos Aires.

El jugador de 32 años viajaba en el avión junto a sus compañeros de equipo, que jugarán este domingo por la zona B de la Primera Nacional. Luego de que gritara que tenía un artefacto explosivo, la PSA debió activar el protocolo de amenaza de bomba , que consiste en evacuar a todos los pasajeros de la aeronave y, además, detener al sospechoso.

En los videos que se viralizaron en redes sociales, se puede ver cómo Endrizzi fue removido de su asiento mientras charlaba con azafatas del vuelo y efectivos de la fuerza de seguridad. El futbolista portaba la vestimenta azul oscuro perteneciente al club.

“Qué vergüenza, qué vergüenza. Gente grande... ¿Cuántos años tenés, papá?” , se escuchó decir a una de las pasajeras mientras el jugador era retirado de la aeronave con esposas puestas . En tanto, otro pasajero discutió con un integrante del club: “A vos también hay que filmarte. Vos tendrías que haberlo callado, ya que sos tan vivo ”.

Luego, se evacuó a los pasajeros para que se realice la inspección correspondiente del avión . El Grupo Especial de Control de Explosivos de Jujuy (Gedex) intervino y confirmó que no había ningún artefacto .

Desde Flybondi aseguraron que la compañía trabaja en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas. El pasado jueves, otra amenaza de bomba ocurrió en un vuelo de Flybondi en el mismo aeropuerto, que debió ser evacuado.

“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros . Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables ”, sostuvieron.

Y sumaron: “Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes ”.

El episodio impactó de lleno en la delegación del club jujeño, que se debe enfrentar contra Agropecuario Argentino por la fecha 9. Desde Gimnasia y Esgrima (J) publicaron un comunicado, aunque no mencionaron que Endrizzi fue el responsable de la amenaza de bomba.

“El club informa que, en ocasión del vuelo que debía trasladar al plantel profesional a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del encuentro a disputarse el domingo, se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria ante una situación ocurrida en el interior de la aeronave . En virtud de ello, tomaron intervención las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en el ámbito de la aviación civil, en coordinación con los organismos correspondientes”, compartieron.

En tanto, señalaron que la situación se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal , a efectos de esclarecer lo sucedido. “El club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve a la institución ”, sumaron. Además, manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades.

El lateral izquierdo debutó en Instituto de Córdoba en 2014 y continuó su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza en 2022. A principios de 2023 llegó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Fuente: La Nación