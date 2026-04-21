Detuvieron a dos estudiantes por disparar con un rifle de aire comprimido desde un departamento en Córdoba

El barrio Nueva Córdoba quedó conmocionado después de un violento episodio que ocurrió en la madrugada del viernes pasado. Dos jóvenes universitarios fueron acusados de disparar balines desde el balcón de un edificio y provocaron heridas a dos personas que caminaban por la zona de plaza España.

Las víctimas, Milagros y Orlando Vélez, sufrieron lesiones en la mandíbula y en la espalda, respectivamente. La joven todavía tiene un balín alojado en la parte alta del cuello , y vive con dolor y temor a complicaciones.

Todo sucedió cerca de la 1 de la madrugada del viernes 17 de abril. Milagros, estudiante y moza en un bar, estaba sentada con su novio en la plaza España , a punto de volver a su casa después de cenar. Antes de subirse a la moto, sintió un golpe fuerte en el cuello.

“Fue un impacto mucho más fuerte que un tincazo. Me toqué la zona y estaba llena de sangre ”, relató la joven, en diálogo con La Voz.

Casi al mismo tiempo, un repartidor, Orlando Vélez , sintió otro golpe. En su caso, un balín lo alcanzó en la espalda mientras circulaba por la zona.

En medio de la madrugada, ambos casos parecieron al principio incidentes menores. Sin embargo, el paso de las horas reveló otra cosa: no se trataba de hechos aislados , sino de un mismo ataque.

La reconstrucción policial, en base a denuncias y testimonios, llevó hasta un edificio sobre boulevard Chacabuco al 1000. Desde un balcón del cuarto piso, testigos aseguraron haber visto asomarse el cañón de un rifle.

En ese departamento vive Franco Agustín Alessio , un estudiante de arquitectura de 27 años que esa noche estaba acompañado por Ramiro Montes , un joven de la misma edad que cursa la carrera de abogacía.

Según la investigación, habían pasado varias horas bebiendo hasta que, en algún momento de la noche, decidieron tomar un rifle de aire comprimido calibre 5.5 y empezaron a disparar.

Al principio, los jóvenes negaron su responsabilidad, pero ante la insistencia policial y las pruebas, terminaron admitiendo que “quisieron probar la potencia del rifle” , supuestamente apuntando a un cartel.

Sin embargo, los disparos terminaron hiriendo a dos personas.

La Policía secuestró el arma y detuvo a ambos estudiantes. En principio los dos fueron imputados por “lesiones leves” , aunque la Justicia no descarta agravar la acusación. En las próximas horas se definirá si siguen detenidos o recuperan la libertad.

La madre de Milagros, una de las víctimas, contó al mismo medio que la joven fue atendida en el hospital Misericordia, donde le indicaron que la herida era grave y debía mantenerla cubierta y hacer curaciones diarias.

Sin embargo, no pudieron extraerle el balín porque no había especialistas disponibles y le dieron un turno recién para la semana siguiente.

“Queremos que a estas personas no los suelten. Mi hija podría haber perdido un ojo o haber sufrido una herida mucho más grave. Esto no es una picardía, es un hecho inaceptable ”, reclamó Eugenia.

Fuente: TN