Detuvieron a “Derli”, un prófugo de Paraguay acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años

Después de una intensa búsqueda internacional, cayó un prófugo de nacionalidad paraguaya acusado por un caso de abuso sexual y con importantes antecedentes penales. El arresto se concretó el 14 de abril, en plena vía pública.

Al detenido, identificado como “ Derli ”, lo encontraron cerca de las 19 de la tarde en la calle De la Reducción al 1000, en el Barrio Hospital de la localidad de San Vicente , de la provincia de Buenos Aires. Lo ubicaron después de una extensa labor de inteligencia policial por un hecho que ocurrió 1 de febrero de 2020.

La investigación se inició por un ataque sexual que habría protagonizado el paraguayo en la calle Juan Madera N°1600, en los alrededores de la villa 21-24 de Zavaleta , entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.

Según la causa, el detenido aprovechó la confianza y el vínculo de amistad con el padre de una niña de 9 años. En ese contexto, mientras el padre asistía a otro hijo, el imputado practicó tocamientos de las partes íntimas de la nena por debajo de la ropa interior, según indicaron fuentes policiales a Infobae .

Luego, tras conocerse el hecho, el hombre escapó de los lugares habituales que frecuentaba. El documento policial indica que el acusado cuenta con un “ frondoso prontuario delictual ” y era considerado de “ altísima peligrosidad criminal ”.

A nivel internacional, se constató también que el hombre registraba una declaración de rebeldía y pedido de captura internacional con fecha del 19 de febrero de 2020 por el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, que corresponde a Alto Paraná, en Paraguay. El acusado ya había cometido otro ataque en el 26 de enero de ese año, en otro raid delictivo calificado provisoriamente como coacción sexual, violación y robo agravado .

Aquel hecho violento en el país vecino tuvo una gran repercusión mediática. Ante semejante impacto, el acusado emigró e ingresó a la Argentina el 27 de enero de 2020.

La causa originaria por el hecho en la Comuna 4 había quedado en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, que encabeza la magistrada Karina Mariana Zucconi , con intervención de la Secretaría N° 146, de Constanza Macri .

La detención fue el resultado de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por la Brigada de la División Delitos contra la Integridad Sexual.

Para dar con “Derli”, los agentes realizaron intervenciones telefónicas sobre el círculo íntimo del imputado, incluyendo escuchas en idioma guaraní a su madre, que permitieron determinar que inicialmente intentó ocultarse en la provincia de Misiones .

En los meses previos a la detención, los efectivos llevaron a cabo diligencias de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y cruzaron información con entidades gubernamentales, identificando que el acusado podría estar oculto en la vivienda de la calle De la Reducción al 1000, donde residía la madre del prófugo, ya fallecida. Con estos datos, se desplegaron brigadas operativas en la zona, a partir de la implementación tareas de vigilancia encubierta.

La detención se concretó al corroborarse la presencia del acusado en el lugar , articulando de forma inmediata con el Juzgado de Garantías en turno de San Vicente, que libró el exhorto correspondiente. El personal policial interceptó y redujo al buscado.

“Gracias a la perseverancia, el sigilo y la alta preparación técnica de los efectivos actuantes, se logró efectivizar la aprehensión del imputado, neutralizando su capacidad de fuga y poniéndolo finalmente a disposición de los magistrados intervinientes para su posterior traslado en calidad de comunicado”, señalaron los informantes policiales.

Ahora, tendrán que definir las autoridades judiciales intervinientes en la causa tanto de la Argentina como de Paraguay para definir el destino final que le deparará al imputado.

Fuente: Infobae