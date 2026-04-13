Declararon dos mujeres que le prestaron US$100.000 a Adorni para una de las operaciones inmobiliarias

En tren de conocer con mayor precisión cómo Manuel Adorni adquirió sus propiedades, el fiscal Gerardo Pollicita les tomó hoy declaración a las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron el dinero al jefe de Gabinete.

Declararon hoy Graciela Molina y Victoria María José Cancio . Ambas llegaron juntas a los tribunales de Comodoro Py, a las 8.30, y se retiraron al mediodía. Ellas le dieron a Adorni 100.000 dólares y el funcionario puso como garantía de esa operación el departamento en el que él vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires.

Según declaró la escribana que certificó la operación, Adriana Nechevenko, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. Ellas ratificaron hoy esa versión sobre las condiciones del préstamo y dijeron que al jefe de Gabinete le quedan todavía por pagar US$70.000.

El crédito se lo otorgaron dos mujeres, como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti . La hipoteca que garantiza ese crédito se formalizó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua , en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Molina de Cancio le dio, según lo documentado, 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio , 15.000.

Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. El vínculo con Adorni fue a través de la escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, que declaró que fue ella quien le presentó a las dos mujeres al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.

La hija también trabaja en la Policía, como contadora. Informaron hoy en la Justicia que heredaron el dinero tras la muerte de su padre (el exmarido De Molina), que también fue comisario. Dijeron que tienen inmuebles, y que además del salario que cobran de la policía perciben alquileres como ingreso adicional.

Las dos tienen inmuebles a su nombre en la ciudad de Buenos Aires. LA NACION hizo pedidos de informes ante el Registro de la Propiedad y resultó que Victoria Cancio es titular de un inmueble en Scalabrini Ortiz esquina Padilla, uno en Perú 79 y otro en Juan de Garay esquina Pereyra.

También figura como dueña de una “parte indivisa” de otros dos inmuebles: uno en Maza 1615 y otro en Paraguay 928; este último lo comparte con su madre.

Molina aparece en el registro como titular de una propiedad en Maza 1681 y otra en Guayaquil 60.

Fuente: La Nación