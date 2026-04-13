Declaran dos mujeres que le prestaron US$100.000 a Adorni para una de las operaciones inmobiliarias

En tren de conocer con mayor precisión cómo Manuel Adorni adquirió sus propiedades, el fiscal Gerardo Pollicita citó para hoy a Comodoro Py a las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron el dinero al jefe de Gabinete.

Declaran hoy Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Ellas le dieron a Adorni 100.000 dólares y el funcionario puso como garantía de esa operación el departamento en el que que vivía entonces con su familia , en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires.

El crédito se lo otorgaron dos mujeres, como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti . La hipoteca que garantiza ese crédito se formalizó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua , en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Molina de Cancio le dio, según lo documentado, 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio , 15.000.

Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

Fuente: La Nación