Declara el hijo de una de las jubiladas que garantizó la hipoteca privada a Manuel Adorni

Este miércoles en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita escuchará a Pablo Feijoo, el hijo de la jubilada que garantizó una hipoteca privada de 100.000 dólares a Manuel Adorni. Esa cifra se sumó a otros 100.000 dólares que le permitieron al jefe de Gabinete, en noviembre de 2025 comprar el departamento del barrio de Caballito bajo la lupa de la justicia.

En poco más de un año, el Jefe de Gabinete movilizó 95.740 dólares. La justicia federal en esta causa, busca determinar si esos fondos aplicados a inmuebles y viajes al exterior, se encuentran debidamente justificados en contraste con la declaración jurada de bienes que se presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) a mediados de 2025 y que corresponde al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2024.

Los últimos números declarados exponen la tenencia de 42.500 dólares que al tipo de cambio oficial se volcaron en un equivalente en pesos por 43.732.500,00. A eso se debe sumar una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 dólares. En moneda nacional representan 6.400.616,67 pesos. La fortuna de Adorni asciende a 107.894.833,66 pesos.

Consignó ante la OA la hipoteca privada con Graciela Molina y Victoria Cancio (madre e hija) que le prestaron en efectivo 100.000 dólares en noviembre de 2025 para comprar la casa del barrio privado de Indio Cuá. A ese dinero el matrimonio Adorni - Angeletti sumó 20.000 dólares para concretar la operación que certificó la escribana Adriana Nechevenko.

Ante todos esos números el interrogante central es si el patrimonio declarado se condice con la escrituración de las propiedades bajo análisis, sumado al movimiento de fondos para los viajes realizados.

Con el foco colocado en las adquisición del departamento de Parque Chacabuco, como también el del barrio porteño de Caballito y la casa del barrio privado, Indio Cuá, el Ministerio Público Fiscal se concentra en una ronda de testimoniales.

Después de la testimonial brindada por la escribana Nechevenko nuevos datos comenzaron a tener en consideración. Fue ella quien mencionó que Adorni conocía al hijo de una de las dos jubiladas que le otorgaron la hipoteca privada de 200.000 dólares para adquirir el departamento del barrio de Caballito.

Este miércoles es el turno de Pablo Martín Feijoo, mencionado por la escribana como la persona que conoce al jefe de Gabinete y a su vez es hijo de una de las jubiladas, Beatriz Viegas. Pero la precisión de su nombre surge de un documento obtenido por la fiscalía, cuando cursó una orden de presentación a la inmobiliaria Rucci.

La semana pasada declararon las dos jubiladas que garantizaron la hipoteca privada de 200.000 dólares a favor de Adorni. La madre de Feijoo, quien contó que la operación la realizó su hijo en su totalidad. Asimismo, explicó que no conocía a Adorni y que sólo lo vio el día en que se concretó la escritura del inmueble.

También se pidió la declaración testimonial del encargado del edificio de la calle Miró al 500, el departamento de Caballito bajo investigación. Está citado para presentarse ante el fiscal Pollicita a las 11 de la mañana.

Vinculados al departamento de Caballito, declararon los dueños de la inmobiliaria Rucci quienes tenían a la venta la propiedad. Ante el fiscal Gerardo Pollicita, señalaron que de la operación tanto como de la refacción del inmueble de 135 metros cuadrados, "se ocupó (Pablo) Feijoo".

Cuando el fiscal les mostró las fotos del departamento refaccionado, hecho a nuevo, se les consultó a qué valor lo venderían y señalaron que a 345.000 dólares. Manuel Adorni escrituró por 230.000 dólares.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín