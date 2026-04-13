Cuándo cobro la AUH en abril 2026 si mi DNI termina en 4

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 4 perciben sus haberes el jueves 16 de abril . Así lo indica el calendario de pagos para el cuarto mes del año que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) , que incluye las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.

En abril, las prestaciones sociales de la Anses , incluida la AUH , experimentan un aumento del 2,90% . Esta suba se aplica en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Para este tipo de ajustes mensuales se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que arroja el valor exacto actualizado de cada beneficio.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda social es percibida por aproximadamente 2 millones de familias , lo que beneficia a unos 4 millones de menores en todo el país .

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en abril es el siguiente, según la terminación del DNI:

Para saber dónde y cuándo tienen el próximo cobro , los beneficiarios pueden ingresar a la página web de la Anses , completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL y hacer clic en el botón “Consulta”. De esa forma, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro .

Los titulares percibirán los siguientes importes en el cuarto mes del año por hijo o hija:

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH , con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH , un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación . Este acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes.

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

El proceso de carga se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación por parte de Anses, lo que valida la correcta presentación de la Libreta.

Fuente: La Nación